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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin çevreci otobüs, akıllı durak ve bisiklet yollarıyla donatıldı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, kent genelindeki ulaşım hizmetlerini 2021 yılında da kesintisiz sürdürdü. 13 ilçede ulaşım ve trafik düzenleme yatırımlarıyla modern ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kenti çevreci otobüsler, akıllı duraklar ve bisiklet yollarıyla donattı.

Mersin çevreci otobüs, akıllı durak ve bisiklet yollarıyla donatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, kent genelindeki ulaşım hizmetlerini 2021 yılında da kesintisiz sürdürdü. 13 ilçede ulaşım ve trafik düzenleme yatırımlarıyla modern ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kenti çevreci otobüsler, akıllı duraklar ve bisiklet yollarıyla donattı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in vizyon projesi olarak değerlendirdiği Metro projesine ilişkin ihale 2021 yılında yapıldı. Mersin için büyük önem taşıyan projenin temeli 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında görkemli bir törenle atıldı. 3 etaplık toplam 34,9 kilometreden oluşan projenin kent yaşamına çok önemli katkıları olacağını belirten Başkan Seçer, “Metro çok konforlu, çok süratli, çok ucuz bir toplu taşıma modeli ama kente katacağı başka önemli değerler de var. Bir kere kentin 4 ilçesini merkezle birbirine bağlayacak. 4 merkez ilçede yaşayan farklı sosyoekonomik yapıda, farklı sosyokültürel yapıdaki insanlar da metro aracılığıyla diğer bölgelere çok daha rahat ulaşma imkanı bulacak” ifadelerine yer vermişti.
Büyükşehir Belediyesi, temiz, konforlu ve ücretsiz ulaşım aracı olan bisiklet ulaşımını yaygınlaştırmak için bisiklet yolu çalışmalarına 2021 yılında hız verdi. Büyükşehir ekipleri, 2021’de Mersin merkezde toplam 50 kilometrelik bisiklet yolu yapımını tamamladı. Ulaşım Master Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi ile Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi arasındaki 80 kilometrelik bisiklet yolu çalışmalarını ilerleyen dönemlerde tamamlamayı hedefliyor.

Akıllı duraklar vatandaşların hizmetinde
Büyükşehir, kentteki durakları da ‘akıllı’ hale getirdi. Akıllı durak ekranlarında hat numarası, hat adı ve araçların kaç dakikada geleceğinin bilgisi yer alıyor. Otobüslerin ne zaman geçeceğinin bilgisi anlık olarak hesaplanıp online bir şekilde duraklara aktarılıyor. Akıllı durak sistemleri tamamen güneş paneli ile çalışıyor ve şebeke elektriği olmayan duraklarda bilgilendirme ekranlarının ihtiyaç duyacağı enerji sağlanıyor. 51 olan akıllı durak sayısı, 2021 yılı içerisinde 53’e yükseltildi. Ayrıca, filo izleme merkezi ile hem durakların hem araçların anlık olarak izlenmesini sağlayan sistemin kurulumu yapıldı.
2021 yılı içerisinde 10 adet “çok fonksiyonlu konsept durak” montajı yapıldı. Ayrıca Büyükşehir ekipleri, kentin ihtiyaç duyulan bölgelerine 169 durağın kurulumunu gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nce sayımı gerçekleştirilen 4 bin 630 adet durağın enlem ve boylam bilgileri, MAVİS sistemine durak tipleri ve hat güzergahları ile girildi.
Büyükşehir, envanterinde bulunan tüm araçların 7/24 anlık ve geçmiş takibini sağlayan, filo maliyetlerini düşüren, yolcuların ve sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayan ve gelişmiş raporlama imkanlarıyla araçlarda yakıt, kamu iş gücü, zaman tasarrufu sağlayan filo yönetim merkezi ile hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesinin 356 otobüsünde uzaktan kontrol sistemi yer alıyor.

87 CNG yakıtla çalışan çevri dostu otobüs hizmet verdi
Büyükşehir Belediyesinin sarı limon ismini verdiği toplam 87 adet CNG yakıtla çalışan çevre dostu otobüs, 2021 yılı boyunca vatandaşların ulaşımını sağladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yoğun olan hatlarda araçlar fazlalaştırıldı. 2021 yılı içerisinde vatandaşlar 18 milyon 829 bin 565 kez belediye otobüslerine bindi. Ayrıca 62 bin 419 adet kişiselleştirilmiş kart basımı kaydı alındı.
Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Mersin 33 Kart sistemine geçti. Pandemi sürecinde ofislerde vatandaşların sağlığını tehlikeye atmamak için ‘online kart başvuru sistemi’ devreye alındı. 2021 yılı Şubat ayı içerisinde eski Mezitli Belediye binası giriş katında Mersin 33 Kart ofisi faaliyete geçirildi.
Büyükşehir, vatandaşların işlemlerini rahatlıkla yapabilmesi ve yoğunluk yaşanmaması için Kentkart irtibat bürolarının yanı sıra mobil hizmet aracını da devreye soktu. Kentkart hizmetini vatandaşların ayağına kadar götüren mobil hizmet aracı, program ve ihtiyaç dahilinde farklı ilçelerde konumlandırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemiyle mücadele sürecinde, toplu taşıma araçlarında vatandaşlara 26 bin 500 adet maske,10 bin 202 litre el dezenfektanı dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde 2021 yılında 32 bin 120 kez dezenfeksiyon çalışmasıyla 96 bin 75 kez detaylı temizlik çalışması yürütüldü.
Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021’de sorumluluk alanında bulunan 259 adet sinyalizasyon tesisli kavşağın bakım ve onarım çalışmalarına devam etti. Ekipler, 9 adet kontrolsüz kavşakta sinyalizasyon sistemini devreye aldı.
Büyükşehrin sorumluluk alanında bulunan yollarda 2021’de 11 bin 36 adet, ilçe merkezlerinde 13 bin adet standart trafik işaret levhası montaj çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, kent genelinde 138 bin 67 metrekare yol çizgi çalışması, 5 bin 957 metrekare yaya geçidi çizim çalışması yürüttü. Ayrıca okul önlerinde okul ve yaya geçitlerinin çizilmesi kapsamında 7 bin 745 metrekare okul ve yaya geçidi çizim çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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