Seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği düştü

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda, otomobil sürücüsü Mustafa Ciğer, şans eseri yara almadan kurtuldu.
Akdeniz ilçesi Zeytinli Bahçe Caddesi 4935. Sokak'ta hareket halindeki Mustafa Ciğer yönetimindeki 33 AIK 216 plakalı otomobilin üzerine, devrilen aydınlatma direği düştü. Ön camdan içeri giren direğin bir bölümü, direksiyon kısmına saplandı. Şans eseri yara almadan kurtulan Ciğer, otomobilini durdurup dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aydınlatma direği gelen ekipler tarafından kaldırıldı.
Olayın şokunu atlatamadığını belirten Mustafa Ciğer, "Bir anda üzerime düştü. Cam patlayınca hemen geri kaçtım. Dikkat etmek lazım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2022-01-21 11:52:27
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