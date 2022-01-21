Seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda, otomobil sürücüsü Mustafa Ciğer, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Akdeniz ilçesi Zeytinli Bahçe Caddesi 4935. Sokak'ta hareket halindeki Mustafa Ciğer yönetimindeki 33 AIK 216 plakalı otomobilin üzerine, devrilen aydınlatma direği düştü. Ön camdan içeri giren direğin bir bölümü, direksiyon kısmına saplandı. Şans eseri yara almadan kurtulan Ciğer, otomobilini durdurup dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aydınlatma direği gelen ekipler tarafından kaldırıldı.

Olayın şokunu atlatamadığını belirten Mustafa Ciğer, "Bir anda üzerime düştü. Cam patlayınca hemen geri kaçtım. Dikkat etmek lazım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-01-21 11:52:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.