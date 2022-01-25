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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenci Çalışma Merkezinde çay, kahve ve internet ücretsiz

İHA

Öğrenci Çalışma Merkezinde çay, kahve ve internet ücretsiz

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Öğrenci Çalışma Merkezi, öğrencilere ücretsiz çay, kahve ve internet eşliğinde konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Haftanın 6 günü 08.0019.00 saatleri arasında hizmet veren merkezden günlük ortalama 60 öğrenci faydalanıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Öğrenci Çalışma Merkezinde, öğrencilere sessiz ve konforlu bir çalışma ortamı sunuluyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Öğrenci Çalışma Merkezi, pazar günü hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor. Öğrencilerin tüm hizmetlerinden ücretsiz yararlandığı merkezde zengin bir kütüphane, konforlu çalışma alanları ve mini mutfak yer alıyor. Öğrencilerin HES koduyla alındığı merkez, düzenli olarak temizlenip dezenfekte ediliyor. Bu sayede öğrencilere sağlıklı bir çalışma ortamı da sunuluyor.
Öğrenci Çalışma Merkezini kimi öğrenci ders çalışmak için kimi ise kitap okumak için değerlendiriyor. Okuma köşelerinde kitap okuyan öğrenciler, merkezdeki zengin kütüphaneden Nazım Hikmet, Oğuz Atay ve Zülfü Livaneli gibi usta yazarların kitaplarına ulaşabiliyor. Çalışma masalarında ise öğrenciler ücretsiz internetle sınavlara rahat bir şekilde hazırlanma olanağı buluyor.

Çaylar ve kahveler Büyükşehir Belediyesinden
Öğrenci Çalışma Merkezinin önündeki çim alanlarda ise konsepte uygun heykeller yer alıyor. Öğrenciler, yaz aylarında heykellerin bulunduğu çim alana yerleştirilen armut koltuklarda ders çalışıp kitap okuyabiliyor. Merkezdeki mutfakta yer alan ücretsiz çaykahve, buzdolabı ve mikrodalga olanakları ise öğrencilere ev ortamı tadında bir çalışma alanı sağlıyor.

“Özellikle evinde ders çalışma ortamı olmayan öğrenciler için çok faydalı bir yer”
Öğrencilere elverişli bir çalışma ortamı sunduklarını belirten Öğrenci Çalışma Merkezinin Sorumlusu Cansu Baytek, “Öğrencilerimiz gelip burada ders çalışıyorlar. Burası temiz, nezih, sessiz, sakin bir ortam. Öğrencilerin tamamen ders çalışmasına odaklı bir yer ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sessizlik içerisinde, özellikle evinde ders çalışma ortamı olmayan öğrenciler için çok faydalı bir yer; aile ortamı gibi. Zaman içerisinde öğrenciler kendi aralarında da kaynaştıktan sonra tamamen ev ortamına dönüşüyor. Bütün öğrencilere her zaman kapımız açık, bekliyoruz” dedi.

“Hemen hemen her kademeden öğrenci var”
Doktora öğrencisi Mehmet Zeki Fırat ise bir yıl önce Öğrenci Çalışma Merkezini keşfettiğini ve müdavimi olduğunu belirterek, “Hemen hemen her kademeden öğrenci var. Lise talebesi var, liseyi bitirmiş, sınava hazırlanan öğrenciler, lisanstan gelen, yüksek lisansta olan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda doktoradan arkadaşlarımız var. Zaman zaman buraya gelip tanıştığım akademisyenler de var. Buraya makale veya tez yapmaya gelen akademisyenler de var. Kütüphaneler zaten toplumda en nadide yerlerden bir tanesidir” diye konuştu.

“Her şey tamamen ücretsiz ve merkezi bir yerde”
Yüksek lisans öğrencisi Sebile Aktekin de 78 aydır Öğrenci Çalışma Merkezinden faydalandığını vurgulayarak, “Her şey tamamen ücretsiz ve merkezi bir yerde. Benim evim biraz uzakta, Akbelen’de olmasına rağmen oradan buraya her gün gidip geliyorum. Geldiğimizde her zaman etraf temiz. Herhangi bir ücret yok, hatta bize sunulan ekstralar var. Çaykahve sınırsız, ücretsiz. İnternetimiz var, yemeğimizi evden getirip dolabımıza katıyoruz, ısıtabiliyoruz. Her imkanımız var” ifadelerini kullandı.
Üniversite hazırlık öğrencisi Melek Oktay da derslerine 5 aydır Öğrenci Çalışma Merkezinde çalıştığını belirterek, “Bir adım ötede zaten deniz var. Bir adım ötede yeşil alan. Daha ne istenebilir ki? Gayet güzel. Öğrencilerin kendilerini rahat hissedebildikleri ikinci bir ev. Böyle yerlerin artırılmasını gerçekten çok istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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