Bal evinde ayda 1 ton bal satılıyor Mersin'deki bal evinde en çok tercih edilen süzme çiçek balının 850 gramı 70 TL, 460 gramı 40 TL ve 225 gramı 25 TL’den tüketiciye ulaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nin Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’yle gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde 2021’in Mayıs ayında Yenişehir ilçesinde açtığı bal evi, üreticiden temin edilen doğal balı 10 aydır en uygun fiyatlarla Mersinlilere ulaştırıyor. Bal evinde aylık 1 ton bal satışı yapılıyor.

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı yaklaşık 4 bin arı yetiştiricisinin Toros Dağları’nın eteklerinden zirvesine kadar Mersin’in birçok noktasında yaptığı üretimler bal evinde satışa sunuluyor. Yenişehir ilçesi Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında yer alan bal evinde en çok tercih edilen süzme çiçek balının 850 gramı 70 TL, 460 gramı 40 TL ve 225 gramı 25 TL’den tüketiciye ulaşıyor. Bal evindeki balları külahlarda tatma imkanına sahip olan tüketiciler, ürünleri kredi kartıyla da satın alabiliyor. Bal evinde şu anda 7 çeşit bal yer alıyor. 850’şer gramlık kavanozlar halindeki ballardan narenciye balı 60 TL’ye, sedir balı 90 TL’ye, çam balı 70 TL’ye, harnup balı 140 TL’ye, sandal balı 120 TL’ye, kestane balı ise 250 TL’ye satılıyor. Bal evinde öte yandan 200 gram polen 60, 30 mililitre sıvı propolis 90 ve 10 gram arı sütü 70 TL’den satışa sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, 10 aydır hizmet veren bal evinden bahsederek, “Burada Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı üyelerin üretmiş olduğu balların doğrudan satışı yapılıyor. 10 aylık süreçte hem üyelerin doğrudan ürettiği balların burada satışa çıkması hem de Mersin Büyükşehir Belediyesinin garantörlüğünde olması sebebiyle halktan yoğun ilgi görüyor” dedi.

Yeni noktalarla birlikte kısa sürede 3 ilçede bal evi hizmeti vereceklerini belirten Şahutoğlu, “Ekim ayında da Tarsus’ta 2’ncisini açmıştık. Şu anda altyapısını hazırladığımız ve Mezitli’ye konuşlandıracağımız bal evinin de en kısa sürede açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



“Balın en kaliteli, en iyisi ve en hesaplısını bal evinde bulacaklar”

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, üreticinin yetiştirdiği balların Mersin’de tüketiciye doğrudan ulaşması için yaklaşık 1 yıl önce Büyükşehir Belediyesi ile harekete geçtiklerine dikkat çekerek, “Bal evi, Mayıs 2021 itibariyle hizmete girdi. O günden bugüne artarak devam eden bir talep yoğunluğu var. Bir alan bir daha geliyor. Bir daha gelen yanında komşusuyla geliyor. Aylık ortalama 1 ton civarında bal satışı oluyor. Yanında polen ve propolis satışı oluyor. Her geçen gün artıyor. Hedefimiz Mersinli arıcıların ürettiği hiç işlem görmemiş ham balımızı tüm Mersin’e ulaştırmak” şeklinde konuştu.

Kurt, ürünlerin tamamen doğal yollarla üretildiğini ve en uygun fiyatlarla satışa sunulduğunu vurgulayarak, "Biz üreticiden aldığımız ballarımızın direkt numunelerini alıyoruz. Laboratuvara gönderiyoruz. Analizini yaptıktan sonra dolum tesisimizde el değmeden dolumunu yaptırıyoruz. Şu an ilimizde piyasadaki en ucuz ve en kaliteli bal, bal evimizde var. Üreticimizden alıp paketleyip direkt tüketiciye ulaştırıyoruz. Çok fazla kar amacı gütmüyoruz. En kaliteli, en iyisi ve en hesaplısını bal evinde bulacaklar. Herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



"En çok süzme çiçek balı tercih ediliyor"

Yenişehir ilçesinde yer alan bal evinin satış temsilcisi Hasan Murat Değirmenci de, tüketiciler tarafından en çok ilgi gören balın süzme çiçek balı olduğuna dikkat çekerek, “Ama çam balının da müptelası olan var. Bir de gelip tadına bakabiliyorlar. Tadına baktıktan sonra damak tadına hangisi uygunsa onu tercih ediyorlar. Ama genelde en çok giden bal süzme çiçek balı ve çam balı. Bir de narenciye balı biraz daha hafif olduğu ve çocuklar için genelde tercih edildiğinden dolayı onun da satışı güzel gidiyor. Kredi kartı veya nakit olarak gelip alışverişlerini yapabiliyorlar” dedi.

Vatandaş Emin Kuşçu ise bal ihtiyaçlarını bal evinden karşıladıklarını belirterek, “Diğer market ballarına göre kat kat iyi bence. Doğal bal üretimi zaten şu an çok sınırlı. Böyle yerler olmasa zaten imkansız gibi bir şey. Kendin üreteceksin, o da zor. Fiyatı da uygundu, kalitesi de güzeldi. Ana yol üstü zaten. Benim evim de buraya yakın olduğu için rahat alışveriş yapabiliyorum. Bir kredi kartıyla aldım, bir nakit aldım. Kolaylık var. İlk geldiğimde ‘nasıl oluyor diye’ sordum. Arkadaş anlattı, öğrendik. Üreticiden direkt buraya geliyormuş” diye konuştu.

