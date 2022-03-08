Bal evinde ayda 1 ton bal satılıyor Mersin'deki bal evinde en çok tercih edilen süzme çiçek balının 850 gramı 70 TL, 460 gramı 40 TL ve 225 gramı 25 TL’den tüketiciye ulaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bal evinde ayda 1 ton bal satılıyor Mersin'deki bal evinde en çok tercih edilen süzme çiçek balının 850 gramı 70 TL, 460 gramı 40 TL ve 225 gramı 25 TL’den tüketiciye ulaşıyor

İHA

Bal evinde ayda 1 ton bal satılıyor Mersin'deki bal evinde en çok tercih edilen süzme çiçek balının 850 gramı 70 TL, 460 gramı 40 TL ve 225 gramı 25 TL’den tüketiciye ulaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nin Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’yle gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde 2021’in Mayıs ayında Yenişehir ilçesinde açtığı bal evi, üreticiden temin edilen doğal balı 10 aydır en uygun fiyatlarla Mersinlilere ulaştırıyor. Bal evinde aylık 1 ton bal satışı yapılıyor.
Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı yaklaşık 4 bin arı yetiştiricisinin Toros Dağları’nın eteklerinden zirvesine kadar Mersin’in birçok noktasında yaptığı üretimler bal evinde satışa sunuluyor. Yenişehir ilçesi Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında yer alan bal evinde en çok tercih edilen süzme çiçek balının 850 gramı 70 TL, 460 gramı 40 TL ve 225 gramı 25 TL’den tüketiciye ulaşıyor. Bal evindeki balları külahlarda tatma imkanına sahip olan tüketiciler, ürünleri kredi kartıyla da satın alabiliyor. Bal evinde şu anda 7 çeşit bal yer alıyor. 850’şer gramlık kavanozlar halindeki ballardan narenciye balı 60 TL’ye, sedir balı 90 TL’ye, çam balı 70 TL’ye, harnup balı 140 TL’ye, sandal balı 120 TL’ye, kestane balı ise 250 TL’ye satılıyor. Bal evinde öte yandan 200 gram polen 60, 30 mililitre sıvı propolis 90 ve 10 gram arı sütü 70 TL’den satışa sunuyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, 10 aydır hizmet veren bal evinden bahsederek, “Burada Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı üyelerin üretmiş olduğu balların doğrudan satışı yapılıyor. 10 aylık süreçte hem üyelerin doğrudan ürettiği balların burada satışa çıkması hem de Mersin Büyükşehir Belediyesinin garantörlüğünde olması sebebiyle halktan yoğun ilgi görüyor” dedi.
Yeni noktalarla birlikte kısa sürede 3 ilçede bal evi hizmeti vereceklerini belirten Şahutoğlu, “Ekim ayında da Tarsus’ta 2’ncisini açmıştık. Şu anda altyapısını hazırladığımız ve Mezitli’ye konuşlandıracağımız bal evinin de en kısa sürede açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Balın en kaliteli, en iyisi ve en hesaplısını bal evinde bulacaklar”
Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, üreticinin yetiştirdiği balların Mersin’de tüketiciye doğrudan ulaşması için yaklaşık 1 yıl önce Büyükşehir Belediyesi ile harekete geçtiklerine dikkat çekerek, “Bal evi, Mayıs 2021 itibariyle hizmete girdi. O günden bugüne artarak devam eden bir talep yoğunluğu var. Bir alan bir daha geliyor. Bir daha gelen yanında komşusuyla geliyor. Aylık ortalama 1 ton civarında bal satışı oluyor. Yanında polen ve propolis satışı oluyor. Her geçen gün artıyor. Hedefimiz Mersinli arıcıların ürettiği hiç işlem görmemiş ham balımızı tüm Mersin’e ulaştırmak” şeklinde konuştu.
Kurt, ürünlerin tamamen doğal yollarla üretildiğini ve en uygun fiyatlarla satışa sunulduğunu vurgulayarak, "Biz üreticiden aldığımız ballarımızın direkt numunelerini alıyoruz. Laboratuvara gönderiyoruz. Analizini yaptıktan sonra dolum tesisimizde el değmeden dolumunu yaptırıyoruz. Şu an ilimizde piyasadaki en ucuz ve en kaliteli bal, bal evimizde var. Üreticimizden alıp paketleyip direkt tüketiciye ulaştırıyoruz. Çok fazla kar amacı gütmüyoruz. En kaliteli, en iyisi ve en hesaplısını bal evinde bulacaklar. Herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"En çok süzme çiçek balı tercih ediliyor"
Yenişehir ilçesinde yer alan bal evinin satış temsilcisi Hasan Murat Değirmenci de, tüketiciler tarafından en çok ilgi gören balın süzme çiçek balı olduğuna dikkat çekerek, “Ama çam balının da müptelası olan var. Bir de gelip tadına bakabiliyorlar. Tadına baktıktan sonra damak tadına hangisi uygunsa onu tercih ediyorlar. Ama genelde en çok giden bal süzme çiçek balı ve çam balı. Bir de narenciye balı biraz daha hafif olduğu ve çocuklar için genelde tercih edildiğinden dolayı onun da satışı güzel gidiyor. Kredi kartı veya nakit olarak gelip alışverişlerini yapabiliyorlar” dedi.
Vatandaş Emin Kuşçu ise bal ihtiyaçlarını bal evinden karşıladıklarını belirterek, “Diğer market ballarına göre kat kat iyi bence. Doğal bal üretimi zaten şu an çok sınırlı. Böyle yerler olmasa zaten imkansız gibi bir şey. Kendin üreteceksin, o da zor. Fiyatı da uygundu, kalitesi de güzeldi. Ana yol üstü zaten. Benim evim de buraya yakın olduğu için rahat alışveriş yapabiliyorum. Bir kredi kartıyla aldım, bir nakit aldım. Kolaylık var. İlk geldiğimde ‘nasıl oluyor diye’ sordum. Arkadaş anlattı, öğrendik. Üreticiden direkt buraya geliyormuş” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
Şehir Tiyatrosu Mart ayında 8 oyunla sahnede
YEREL HABERLER Şehir Tiyatrosu Mart ayında 8 oyunla sahnede
Başkan Seçer: "Hem hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta mesaisine Tarsus hal esnafı ile buluşarak başladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Hem hallerden anlarız hem de insanın ...
Tarsus Belediyesi 6. Tatlısu Ot Kültür Festivalinde
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi 6. Tatlısu Ot Kültür Festivalinde
Mezitlili kadınlar başarılarıyla adlarından söz ettiriyor Kadın üretici pazarında tezgah açarak hem pazarlama becerisini hem de ekonomik gücünü artıran Rabia Kuşca, daha büyük hedefler peşinde
YEREL HABERLER Mezitlili kadınlar başarılarıyla adlarından söz ...
Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü
Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli sayılacak
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli ...
Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle temizleniyor Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinde görev yapan Meltem Durul, 7 yıldan bu yana yol süpürme aracı ile sokakları temizliyor
YEREL HABERLER Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle ...
Yüksek okul öğrencilerine "KADES" tanıtıldı
YEREL HABERLER Yüksek okul öğrencilerine "KADES" tanıtıldı
Mersin'de stok yağ ve fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de stok yağ ve fahiş fiyat denetimi
'Frida' Adana'da sanatseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER 'Frida' Adana'da sanatseverlerle buluşacak
Mersinli kadınlar 'mikro kredi' ile güçleniyor Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan kadınlar, Akdeniz Belediyesinin desteğiyle aldıkları kredi sayesinde iş kurdular ya da mevcut işlerini büyüterek ekonomiye katkı sağladılar
YEREL HABERLER Mersinli kadınlar 'mikro kredi' ile ...
Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası ...
"Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan yoğun ilgi Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlikte Birlik, Herkese Eşitlik” sloganıyla düzenlediği etkinliklerde buluşturuyor
YEREL HABERLER "Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan ...
Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı Şüphelinin bir iş yerinden ve ambulanstan cep telefonunu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı Şüphelinin ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtımı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtımı
Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi
MSK takımları haftayı galibiyetle kapattı
YEREL HABERLER MSK takımları haftayı galibiyetle kapattı
AKİB, ihracat artışında yine zirvede Akdeniz İhracatçı Birlikleri, şubat ayında yüzde 50 artışla 1.49 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi AKİB Başkanı Nejdat Sin: "En fazla ihracat değerlerine Irak, Hollanda ve Fransa pazarlarına ulaşırken Singapur, Fransa ve Lübnan pazarlarında 18 kata varan oranlarda artışlar yakaladık"
YEREL HABERLER AKİB, ihracat artışında yine zirvede Akdeniz ...
Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan 'kaliforniyum' ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan ...
Başkan Gültak, esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, esnafla bir araya geldi
Vali Su ve Başkan Seçer 'Hamsi Festivali'ne katıldı
YEREL HABERLER Vali Su ve Başkan Seçer 'Hamsi Festivali'ne katıldı
Mersin’de ev yangını: Birçok eşya küle döndü
YEREL HABERLER Mersin’de ev yangını: Birçok eşya küle döndü
Tarsus Gençlik Kampı'nda sanat etkinliği
YEREL HABERLER Tarsus Gençlik Kampı'nda sanat etkinliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.