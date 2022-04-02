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Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi: 11 yaralı

İHA

Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi: 11 yaralı

Mersin’in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 33 ADL 683 plakalı servis otobüsü Büyükeceli Mahallesi MersinAntalya karayolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada şoför ve araçta bulunan 10 Rus işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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