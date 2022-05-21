Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yenice Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece bekçiliği yaptığı işyerinden çıkan Mahmut Belen (45) motosikletiyle seyir halindeyken S.A. idaresindeki 01 AIN 18 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları müdahale sonucu Mahmut Belen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.