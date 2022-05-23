Dezavantajlı gençler temsili askerlik yaptı, yemin edip, teskere aldı

Anamur Garnizon Komutanlığı’nda bir günlük temsili askerlik eğitimlerini yerine getiren dezavantajlı gençler, askerlik yemini ederek, tezkerelerini aldılar.

Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği’nin girişimleri ve Anamur Garnizon Komutanlığının ev sahipliği çerçevesinde ilçede yaşamını sürdüren ve askerlik çağı gelen 16 engelli genç, askerlik kıyafeti giyerek, askerliğe ilk adımını attılar. Garnizon Komutanlığı Kampında gerçekleştiren organizasyonda askerlik yaşları gelen ve askerlik yapmayan dezavantajlı gençler törene aileleri ile birlikte katıldı. Tören öncesinde vatani görevlerine başlayan engelli gençler, temel askerlik eğitimlerini yapıp, silah tutma, nişan alma eğitimlerinin ardından üsteki diğer askerlerle birlikte yemekhanede karavanadan yemek yediler.

Tören sonunda Anamur Garnizon Komutanlığı, dezavantajlı gençlerin giydiği askeri kıyafetleri hediye etti.

Anamur Engelliler Ve Engelli Aileler Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Narcı, organizasyonun her yıl geleneksel olarak yapıldığını söyleyerek, ev sahipliği yapan Anamur Garnizon Komutanlığına teşekkür etti.

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