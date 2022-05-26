Anamur'da yol çalışması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anamur’da Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis caddelerinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştiriyor.

Anamur’da, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi’nin koordinasyonunda yürütülen ve Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis Caddelerini kapsayan çalışmalarda toplam 9 bin 547 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Aynı zamanda ekipler, 20 bin 912 metrekare kaldırım döşemesi gerçekleştirdi. Ekipler, daha sonra caddelerde 6 bin 800 ton aşınma imalatı da yapacak. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından Anamur’un bir diğer önemli caddesi olan 19 Mayıs Caddesi’nde de çalışma yapılması planlanıyor.

Yol çalışmaları hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi CHP Anamur Meclis üyesi Erdal Karan, “İnönü Caddesi’ndeki ve yukarıda Anamur’dan girişteki yolu bitirmek üzereyiz. Son nokta zaten burası. Bu yolun önemi o kadar yüksekti ki yıllardır söylüyorduk ama bir türlü yaptıramıyorduk” dedi.

Yolda sadece asfalt çalışması değil aynı zamanda altyapı çalışması yapıldığını da belirten Karan, “Çok da güzel oluyor. Halk tarafından da çok memnuniyetle karşılanıyor. Vahap Başkanımızın sayesinde Avrupa’daki yolun aynısını buraya döktürüyoruz. İskele, Anamur’un can damarı. Yıllardır burada bu yol yapılsın diye çok mücadeleler verildi. Biz yönetime geldikten sonra Vahap Başkanımızın öncülüğünde yapıldı. Bu konuda da çok mutluyuz” diye konuştu.

Anamur’da turizm işletmeciliği yapan Erol Tuna, yapılan yolun Anamur ve iskele halkı için oldukça önemli olduğunu belirterek, “Yıllardır bugünleri bekliyorduk. Burası Anamur’un en önemli noktası. Gerek ilçemizin tanıtımı gerekse Anamur halkı için son derede önemli. Anamur’un özellikle yaz mevsiminde turizm için de büyük bir önemi var. Burada yaz aylarında iğne atsan yere düşmez. Böyle önemli bir yerde yıllardır toz toprakla boğuşuyorduk. Ama şimdi buraya Londra asfaltı gibi yol yapıldı. Bizim yol hasretimizi bitiren ve sesimize kulak veren Başkanımız Vahap Seçer’e ve ekibine teşekkür ederiz. Yollarımız güzelleşiyor, Anamur güzelleşiyor. Anamur’a şu yapılan hizmet büyük bir hizmet” şeklinde konuştu.

İskele Mahallesi’nde 30 yıldır esnaflık yapan Nadir Türkay, yapılan çalışmadan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek , “Her şey çok güzel oldu, bundan daha iyi olamazdı. Bundan sonrasında hizmetlerin devamını bekliyoruz. Yol konusunda müteşekkiriz. Bu cadde İskele’nin kalbi. Anamur’da gelinen ilk yer burası. Önemli bir güzergah. Güzel oldu. Daha öncesinden hiç bahsetmemeyeyim. İlk defa bu şekilde güzel bir şey yapıldı buraya. Allah razı olsun diyoruz. İskele esnafı olarak şükranlarımızı sunuyoruz Vahap Başkanıma” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.