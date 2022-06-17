3. Çevre Yolunda çalışmaların yüzde 20’si tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 kilometre uzunluğundaki 3. Çevre Yolunda çalışmaların yaklaşık yüzde 20’sini tamamladı. Merkez Toroslar ilçesi sınırlarındaki 1 kilometrelik güzergahta çalışmaları bitiren ekipler, merkez Yenişehir ilçesi sınırlarında çalışmalara başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin 3. Çevre Yolunda sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. 6 kilometre uzunluğundaki 3. Çevre Yolundaki çalışmaların Toroslar ilçesi sınırlarında kalan 1 kilometrelik kısmını tamamlayan ekipler, çalışmaları Yenişehir ilçesi sınırlarında kalan kısımda sürdürecek.



“3. Çevre Yolunun 1. etap kısmı tamamlanmak üzere”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Şantiye Şefi Sorumlusu Bertan Ünal, “Bu çalışmalar yaklaşık olarak 1 ay önce başladı. 6 kilometre, gidişgeliş toplamda 12 kilometre olarak projesi yapıldı. Yol genişlikleri şu anda 3 şeride çıkarıldı. Mevcutta bir bisiklet yolu projemiz vardı, bu bisiklet yolu projesini 3. Çevre Yoluna da tatbik etmeye ve uygulamaya başladık. Şu anda 3. Çevre Yolunun 1. etap kısmı tamamlanmak üzere. Şu anda 6 kilometrenin 1 kilometresine yakını hemen hemen bitmiş durumda. Bu da yaklaşık olarak yüzde 20’sine tekabül ediyor. Yıl sonu itibariyle yüzde 100’ünü hedefledik. Şu aşamada verimliliğimiz de hızlı ilerliyor. Yaklaşık 15 günlük periyotlar içerisinde yolun 500 ile 750 metrelik kısımlarını bitire bitire hedefimize ulaşmayı düşünüyoruz” dedi.

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