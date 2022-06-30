Dikişsiz implantla yeni bir başlangıç

Kan sulandırıcı kullananlar ve riskli hastalar da artık tek diş eksiklerini dikişsiz implant teknolojisi sayesinde rahatça yaptırabiliyor.

Kanama olmadan ve dikiş atılmadan gerçekleştirilen dikişsiz implant uygulaması ile diş çektirenler aynı seansta yeni bir dişe sahip olabiliyor. Bu yöntemle artık eksik dişi olanlar daha kolay ve çok daha kısa sürelerde yeni dişlerine kavuşabiliyor.

Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ağız diş çene cerrahisi uzmanı Dt. Erkoç Bulut, eksik dişi olduğu için adeta kabus yaşayan herkesi teknolojinin sunduğu dikişsiz implant çözümünden yararlanmaya davet etti. Bulut, "Eksik dişi olan kişilerin günlük yaşam konforu bozulduğu gibi gelecek için de büyük problemlere zemin hazırlanmış oluyor. Boş kalan kısım kemik erimesine neden oluyor. İleride çözüm seçeneği güçleşiyor. Eksik dişleri zamanında yaptırmayarak, daha ağrılı ve daha uzun sürecek bir süreç yaşamaktansa, çözüm kolayken dişlerinizi yaptırın" dedi.



Diş eksikliği olanlar için uygulanan dikişsiz implant uygulamasının 3 boyutlu rehber plak (guide) teknolojisi sayesinde kısa sürede (en fazla 1 saat içinde) tamamlanabildiğini belirten Bulut, uygulamanın faydalarını şöyle sıraladı: "İşlem sırasında kanama olmadığı için kan sulandırıcı kullanan kalp hastaları ya da yeni operasyon geçirmiş riskli hastalarda daha güvenle uygulanabiliyor. Diş etinde büyük kesiler atılmadan punch yardımıyla uygulanabiliyor. İleri teknoloji sayesinde prova için git gel olmadan kısa sürede uygulanabiliyor. Dikiş atılması gerekmiyor. İşlem sonrası ağrıdan çok çok büyük oranda kaçınabiliyoruz ve iyileşme çabuk oluyor. İmplant üzerine protez aynı gün yapılabiliyor. En önemlisi diş çekiminin yapıldığı seansta da yapılabiliyor."

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