Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalara ödül

Türkiye’nin 2021 yılındaki 3,1 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatına 1,3 milyar dolar değer ile yüzde 42 oranında destek veren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, en fazla ihracat gerçekleştiren 30 üyesini ödüllendirdi. Düzenlenen ödül töreninde Türk yaş meyve ve sebze sektörüne çeşitli unvanlarla uzun yıllar hizmet veren duayen ihracatçılara onur ödülleri de takdim edildi.

Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) hizmet binasındaki Mersin Salonu’nda Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Yaş Meyve Sebze İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’ne Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kavak, AKİB’e bağlı ihracatçı birliklerinin başkanları, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile çok sayıda sektör temsilcileri katıldı.



“Pestisit kalıntısı ile yasaklı ve ruhsatsız ilaç kullanımında ortak hareket etmeliyiz”

Törenin açılışında konuşan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, tarım sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek yaş meyve ve sebze sektörünün sağladığı istihdam ve net döviz girdisiyle ülke ekonomisinin gözbebeği konumunda olduğunu vurguladı. Sektörün sorunlarına değinen Başkan Ferhat Gürüz, pestisit kalıntısı ile yasaklı ve ruhsatsız ilaç kullanımının önlenmesine yönelik ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Yasaklı ve ruhsatsız zirai ilaç kullanımının ülke ekonomisine, sağlık sistemine, ekolojik yaşama ve ülke imajına çok ciddi zararlar verdiğini dile getiren Başkan Ferhat Gürüz, “Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracatımızda daha çok kontrol ve yasaklama olmaktadır. Bu yasaklamalar üretici bazında veya ihracatçı bazında değil ülke bazında, yani Türk portakalını veya Türk biberini yasaklama şeklinde oluyor. Dolayısıyla bizim ivedilikle MRL değerlerine uygun, kalıntı sorunu olmayan tek tip üretime geçmemiz gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımıza inşaatlardaki yapı denetim şirketleri gibi zorunlu ve sorumlu zirai danışmanlık ofisleri modelini önerdik. Çiftçilerimiz ilaçlama ve gübreleme programlarını bu ofislerin kontrolünde, gözetiminde yapacaklar ve eğer ürünlerde ilaç kalıntısına rastlanırsa zirai danışmanlık ofisleri sorumlu olacaktır. Bu konuda sektörümüzle ilgili herkesin desteğine ihtiyacımız var.” dedi.

Başkan Ferhat Gürüz, Türk yaş meyve ve sebze sektörünün sorunlarına çözüm sağlanması noktasında desteklerinden dolayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti.



“Mersin 27 ürünle yıllık 17 milyar liralık değer üretiyor”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise konuşmasında yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren ihracatçıların yanı sıra emek veren her bireyin kahraman olduğunu dile getirip, küresel arenada ülke ekonomisine döviz kazandıran tüm ihracatçıları tebrik etti. Mersin’in yaş meyve sebze sektöründe lider illerin başında olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, bitkisel üretimde 27 ürünle ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 17 milyar liralık katkı sağladığını dile getirdi. Şırnak Valiliği döneminde pandemi şartları altında ihracatın sürekliliğini sağlamak için ihracatçılarla istişare kültürüyle hareket ederek Habur Sınır Kapısı’nda temassız ticaret modelini hayata geçirdiklerini anlatan Vali Pehlivan, o dönemde günlük sıfıra düşen TIR trafiğini kısa zamanda bin 300’lere kadar çıkardıklarını ve ihracatın devamını sağladıklarını aktardı.



“Tarladan sofraya değer zincirinde izlenebilirlik ön plana çıkıyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de çiftçi bir ailenin bireyi ve ziraat mühendisi olmasından dolayı tarımla iç içe bir yaşam sürdüğünü, sektörün ülke ekonomisi için taşıdığı değeri çok iyi bildiğini söyledi. Türkiye’de yoğun emek vererek yılda 55 milyon ton yaş meyve ve sebze üretimi yapıldığını belirten Başkan Vahap Seçer, bu rekoltede Mersin’in lokomotif iller arasında bulunduğunu, üreticilerin ve ihracatçıların faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde devamı için belediye olarak çok yönlü çalışmalar yaptıklarını anlattı. Başkan Seçer, tarladan sofraya değer zincirinde izlenebilirliğin ön plana çıktığını, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum kapsamında zirai ilaç kalıntısı ve zararlılarla mücadelede belediye olarak her zaman üreticilerin ve ihracatçı firmaların yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.



“Yaş meyve ve sebzede daha çok katma değerli üretime yönelmeliyiz”

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan ise ödüle layık görülen ihracatçı firmaları tebrik ederek başladığı konuşmasında Mersin’de OSB sayısının 9’a ulaştığını, bu sanayi üslerinde yatırım için 400’e yakın iş insanın sıra beklediğini vurguladı. Lütfi Elvan, ihracatçı firmaların ülke ekonomisine daha fazla döviz kazandırması için yaş meyve ve sebzede katma değerli üretimi artırmaya yönelik yatırımlara yönelmesi çağrısında bulundu. Mersin’in Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne ev sahipliği yapacağını da belirten Lütfi Elvan, 611 Kasım'daki organizasyonun dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişiyi ağırlayacağını belirterek, bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kavak, Mersin, Adana ve Hatay’a analiz laboratuvarları müjdesi verdi

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kavak da Türk yaş meyve ve sebze sektörüne 35 yıldır hizmet veren bir birey olarak tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini dile getirirken Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile yaptıkları görüşme sonrasında pestisit kalıntısı analizlerine yönelik ihracatçı birliklerinin kendi laboratuvarlarını kurması için olur aldıklarını, Mersin, Adana ve Hatay’da bu yapıyı kar amacı gütmeden kuracaklarını müjdeledi.

Protokol konuşmalarının ardından Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ne ve sektöre uzun yıllar hizmet veren duayen ihracatçılara Onur Ödülleri verildi. Ali Kavak, Nejdat Sin, Mehmet Soylu, Abdulkadir Gürüz ve Hakan Sefa Çakır’a ödülleri takdim edilirken, törene katılamayan Onur Ödülü’ne layık görülen diğer ihracatçıların Selahattin Eskiocak, Metin Şorba, Ersan Doğan, Atay İşimtekin ve Devrim Deletioğlu olduğu duyuruldu.

Törenin devamında 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar ödüllerini Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz ile Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in elinden aldı. Menas Mersin Zirai Ürünler firmasının en fazla ihracat gerçekleştirdiği liste şu firmalardan oluştu; Tek Asya Tarım Ürünleri, İlsa Dış Ticaret, Aksun Tarımsal Ürünler, Özler Tarım, Sarıkaya Narenciye Paketleme, Aktur Taşımacılık, Soylu Gıda, Eren Tarım Ürünleri, Sin Gıda Sanayi, Biberciler İç Dış Gıda Maddeleri Pazarlama, Celiller Tarım, Göçmez Tarım, Oğuz İçecek Gıda Sanayi, Unat Tarım, Polat Sebze Meyve Narenciye Sanayi, Boyrazoğlu Tarım, Zeyna Lojistik, Karagözler Gıda, Mavi Deniz Gıda Sanayi, Sen Yaş Meyve Sebze İthalat İhracat, Sas Ziraat, Er Mey Tarımsal Ürünler, Beş Yıldız Sebze Meyve Sanayi, Gülerler Komisyonculuk, Değirmenciler Zirai Ürünler, Asi Zirai Ürünler, Recep Sabancı İç ve Dış Ticaret, Semt Tarım Ürünleri ve Cancumhur Tarım ve Gıda Ürünleri.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.