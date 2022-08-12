Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de (2)



ÜRETİCİLER BULUŞMASINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mersin'de eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali Hamza Pehlivan ve bölge milletvekilleriyle birlikte Erdemli ilçesine bağlı Sarıpınar Yaylası'nda Sarıpınar Koyun Keçi Birliği Başkanlığı'nca düzenlenen 'Üreticiler Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Kirişci, üreticilere verilen destelerin artarak devam edeceğini söyledi. Bakan Kirişci, "Dünya ülkeleri RusyaUkrayna savaşı ile tarımın önemini daha da iyi anladı. Tüm dünya tahıl ve gıda krizi yaşarken ülkemiz bu sorunları yaşamadı. Birçok ülkede marketlerde raflar boşalırken bizim ülkemizde insanlarımızın her zaman ulaşabileceği ürünler olmuştur. Dünyada un ve şeker çok önemli. Ülkemizde bu ürünlerin üretilmesine büyük önem veriyoruz. Çiftçilerimize ve üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. İnşallah bu desteklerimiz yemde de devam edecek. Karadeniz´de çıkarılacak olan doğalgazımızla birlikte inşallah hayvan yeminde de kendimiz üretime geçebileceğiz. Buraya davet ettiğiniz için ve sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum" dedi. Konuşmanın ardından Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan Bakan Kirişci´ye teşekkür plaketi verdi. (DHA)Mehmet DOĞANER/ MERSİN, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-08-12 20:16:12



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