Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı (2)



TESLİM OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı 3 kardeşten Ramazan Demirkafa'yı (46) öldüren, Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa'yı ağır yaralayan M.G., saklanmak için akrabalarından yardım istedi. Akrabaları ise M.G.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. İkna olan M.G., jandarmaya giderek teslim oldu. M.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-08-17 19:19:33



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