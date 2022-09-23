Mersin'deki terör soruşturmasında serbest kalan 9 belediye çalışanından 3'ü itiraz üzerine tutuklandı

MERSİN, (DHA)MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan 9 şüpheliden 3'ü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanı 9 kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 15 Eylül´de düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden 7'sinin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazın değerlendirilmesi sonucu şüphelilerden S.M. M.E.İ. ve D.B. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2022-09-23 20:38:25
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