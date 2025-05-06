Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taş Bina'yı "Kent Müzesi" olarak kente kazandırmak için yürüttüğü restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje tamamlandığında Taş Bina; kültür-sanat faaliyetlerine, sergilere ve kentin hafızasını yaşatacak etkinliklere ev sahipliği yapacak olan bir Kent Müzesi'ne dönüşecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1900'lü yıllardan itibaren farklı dönemlerde tuz deposu, nal ve çivi fabrikası, Ak Kahve ve Belediye Binası gibi çeşitli işlevlerde kullanılan Taş Bina, restorasyon süreci tamamlandığında tarihi dokusunu koruyarak Mersin'in kültürel belleğine dahil olmaya devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İnşaat Mühendisi İrfan Boğa, restorasyon çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Uzun yıllar Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan Taş Bina restorasyon çalışmalarımıza 1 Mart 2024 tarihinde başladık. Sonradan yapılan eklentilerin söküm imalatları tamamlandı. Zemin güçlendirme imalatları yapıldı. Mevcut çatı sökümü tamamlandı ve yeni çatı için imalat sürecine başladık. Şu anda mevcut binanın güçlendirme ve taş duvarları restore çalışmalarımız devam ediyor. Restorasyon süreci sonunda binanın tarihi dokusunu bozmadan, Mersin’e yakışır bir Kent Müzesi kazandıracağız."