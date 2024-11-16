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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada 4 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 23:34 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:34
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        Tarsus'ta silahlı kavga
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        Mersin'in ilçesi Tarsus'a bağlı Tekeliören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği kardeşi M.P, tartıştıkları B.B. ve A.A.B. ile bölgede bulunan F.K. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada ağır yaralanan M.P. ile B.B, A.A.B. ve FK. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından B.B. ve F.K. Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

        Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı.

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