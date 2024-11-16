Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Mersin'in ilçesi Tarsus'a bağlı Tekeliören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği kardeşi M.P, tartıştıkları B.B. ve A.A.B. ile bölgede bulunan F.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.