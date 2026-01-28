Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mersin merkezli 9 ilde "sahte ilan" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

        Mersin merkezli 9 ilde "sahte ilan" operasyonu: 7 tutuklama

        Mersin merkezli 9 ilde sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:53 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 ilde "sahte ilan" operasyonu: 7 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesince kamuoyunda "sazan sarmalı" olarak bilinen ev ve oto alım-satım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü.

        Dolandırıcılık ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirlikleri ekipleri, söz konusu suç örgütünün sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptığını belirledi.

        Çalışmada, ülke genelindeki 700 vatandaşın mağdur edildiği, şüphelilere ait banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 450 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        REKLAM

        Mersin'in de aralarında olduğu 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri saptanan 3 ofis ve 1 ikametteki aramalarda, 28 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sahte polis muhabiri kartı, çeşitli kişilere ait 16 kimlik ile 20 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

        Öte yandan, operasyonda hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan 1 firari hükümlü de yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bingöl merkezli "change" araç operasyonu: 4 tutuklama

        Bingöl'de ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerini, çalınmış, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle "change" işlemi yapan 4 şüpheli tutuklandı. 5 adet change araca el konulurken şüphelilere ait hesaplarda 294 milyon 895 bin TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit...
        #HABER
        #Mersin
        #Mersin haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde