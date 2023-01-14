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TOKİ heyecanı Mersin'de! 14 Ocak 2023 Mersin TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

Mersin TOKİ kura çekimi, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan kura takvimine göre TOKİ Mersin kura çekimi 14 Ocak ile 17 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 8 bin 122 2+! ve 3+1 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Mersin TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte, TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı...

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  • MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ Mersin kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmak isteyenler tarafından takip edliyor. 14 Ocak Cumartesi günü başlayan Mersin TOKİ kura çekimi 17 Ocak gününe kadar devam edecek. TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçlarına göre toplamda 8 bin 122 konutun hak sahibi belirlenecek. Mersin TOKİ kura çekimi canlı yayınlanacak ve noter huzurunda Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. İşte, 14 OCak 2023 sosyal konut projesi TOKİ Mersin kura çekimi sonuçları kazananlar isim listesi sorgulama sayfası ve canlı yayın izleme ekranı...
  • MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    2 - 24 OCAK TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ

    2-12 Ocak 2023: Ankara

    10-13 Ocak 2023: Adana

    13-14 Ocak 2023: Eskişehir

    14-17 Ocak 2023: Mersin

    15 Ocak 2023: Bilecik

    16-17 Ocak 2023: Sakarya

    18-21 Ocak 2023: Kocaeli

    18-22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23-24 Ocak 2023: Isparta
  • MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA ÇEKİMİ MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    14-17 Ocak günlerinde gerçekleştirilecek olan TOKİ Mersin kura çekimi sonrasında 8 bin 122 konutun hak sahibinin belirlenecek.
  • MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 günleri arasında gerçekleştiriliyor.

    Toplam 8.122 sosyal konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi saat 10:00'da Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.
  • MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    MERSİN TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    MERSİN TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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