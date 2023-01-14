TOKİ Mersin kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmak isteyenler tarafından takip edliyor. 14 Ocak Cumartesi günü başlayan Mersin TOKİ kura çekimi 17 Ocak gününe kadar devam edecek. TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçlarına göre toplamda 8 bin 122 konutun hak sahibi belirlenecek. Mersin TOKİ kura çekimi canlı yayınlanacak ve noter huzurunda Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. İşte, 14 OCak 2023 sosyal konut projesi TOKİ Mersin kura çekimi sonuçları kazananlar isim listesi sorgulama sayfası ve canlı yayın izleme ekranı...