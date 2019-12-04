Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesinde, hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den 4 gündür haber alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi.
Habertürk'ten hakan Bulut'un haberine göre, emniyet güçlerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Çalışmada, Baştepe mevkiinde, Eker'in aracı yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu.
Ekipler, yaptıkları incelemede Eker'in uçurumdan aşağı düştüğünü belirledi. Yapılan aramada Mehmet Eker'in cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu. Arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin cesedi uçurumdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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