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Mersin’de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı

Mersin'de seyir halindeki minibüste 2 kadının saç saça baş başa kavga ettiği anlar şaşkınlık yarattı.

Mersin’de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı
İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüste 2 kadın saç saça başa kavga etti. Kavga güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi yönüne giden bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Ulaşım A.Ş.’a ait minibüsteki 2 kadın önce sözlü , sonra el kol hareketiyle tartıştı. Daha sonra iki kadın ayağa kalkarak birbirileri ile kavga etmeye başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

Kavga anları ise minibüsün iç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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