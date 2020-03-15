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Edinilen bilgiye göre olay saat 19.00 sıralarında Dalakderesi’nde yer alan bir restoranda meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi restoranın bahçe bölümünde yemek için oturdu. Grup arasında kısa süre sonra çıkan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Silahların patlamasıyla restoran bahçesinde yemekte olan çok sayıda müşteri ve çalışanlar kışlık bölümü ve sağa sola kaçışarak canlarını kurtardı.

Can pazarının yaşandığı olayda kimliği belirlenemeyen iki kişinin, 3 kişiye kurşun yağdırmasından sonra çatışmanın çıktığı ifade edildi. İki grup arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve ambulans ulaştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulanslardaki sağlık görevlileri yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavileri için hastanelere götürdü. Jandarma ekipleri restoran giriş ve çıkışını kapatırken, olay yeri inceleme görevlileri ise 2 tabancanın ve çok sayıda boş kovanın bulunduğu alanda delilleri topladı.

Silahlı çatışma ile ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.