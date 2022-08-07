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Mert Aydın'dan sevgilisi Merve Boluğur'a destek

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün eski eşi Merve Boluğur ile ilgili "Merve, Murat'tan sonra kendini toparlayamadı" şeklinde yapılan yorumlar karşısında sessizliğini bozmuştu. Dalkılıç'ın ardından Boluğur'un aranjör sevgilisi Mert Aydın da konuya ilişkin açıklamada bulunarak kız arkadaşına destek çıktı

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  • Mert Aydın'dan sevgilisi Merve Boluğur'a destek - Magazin haberleri

    Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015'te dünyaevine girmişti. Ancak ikili, bir yıl sonra Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.
  • Mert Aydın'dan sevgilisi Merve Boluğur'a destek - Magazin haberleri

    "MURAT'TAN SONRA KENDİNİ TOPARLAYAMADI"

    Boşanma sonrasında Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edildi. Son dönemde açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan 34 yaşındaki oyuncu ile ilgili "Murat'tan sonra kendini toparlayamadı." ve "Bu kız delirdi." şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç'ı eleştirdi.
  • Mert Aydın'dan sevgilisi Merve Boluğur'a destek - Magazin haberleri

    "HANGİ HAKLA 'BU KIZ DELİRDİ' YAZIYORSUNUZ!"

    Ünlü şarkıcı, kendisine gelen tepkilerin ardından dün ilk kez konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Dalkılıç, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti: 

    Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla "Bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!
  • Mert Aydın'dan sevgilisi Merve Boluğur'a destek - Magazin haberleri

    "YÜZLERCE NEFRET DOLU MESAJLAR GELDİ"

    Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum... Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım... Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım...

    Murat...
  • Mert Aydın'dan sevgilisi Merve Boluğur'a destek - Magazin haberleri

    MERVE'DEN YANIT

    Murat Dalkılıç'ın açıklamalarından kısa bir süre sonda Merve Boluğur da Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yayınlamıştı:

    Bugüne kadar kendimi var ettim. 'El alem ne der?' diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayın. Çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca...

    Ya da erkek arkadaşım oluyor fakat nedense hep bir yas tutan kız imajı lanse ediliyor... Ya da içimden geldiği, kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar... Affedersin herkes kendi psikolojisinde boğulsun, el alemin ünlü olmaya çalışanları ayrı konuşur... Beni kıskanan herkes konuştu çünkü üzerimden senelerdir.
  • Mert Aydın'dan sevgilisi Merve Boluğur'a destek - Magazin haberleri

    SEVGİLİYE DESTEK

    Merve Boluğur'un aranjör sevgilisi Mert Aydın da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aydın, "Öncelikle Merve'nin yalnız olmadığını benim onun her koşulda yanında olduğumu herkesin bilmesini istiyorum. Biz Merve ile ilişkimize gölge düşürecek bir olayın içinde olmadan mutluluğumuzu devam ettiriyoruz. Bir genç kadın hakkında yorumlar yapılırken herkesin empati kurarak çok dikkatli olmasını rica ediyorum." diyerek sevgilisine destek verdi.

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