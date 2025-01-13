Mert Demir'den hakkında çıkan iddialara cevap: Reklam ilişkisi değil
Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişki hakkında çıkan iddialara yanıt vererek; "Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim ve âşık olduğum bir ilişki yaşıyorum" diyerek söz konusu iddiaları yalanladı
Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinin reklam amaçlı olduğu iddia edilmişti.
Bu iddianın ardından Mert Demir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"SUSMAK KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARIN İŞİNE YARIYOR"
Ünlü şarkıcı; "Son bir yıl içinde hakkımda çıkan yalan haberlere ve iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu spekülasyonlarla uğraşmak istemedim ama artık görüyorum ki susmak kötü niyetli insanların işine yarıyor ve bu yalanlar gerçekmiş gibi algılanıyor. Beni ve sevenlerimi üzüyor.
"BİR SENEDİR DÜZENLİ OLARAK TARAFIMA SALDIRIYORLAR"
Arkadaşlar, kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar.
"CİNSEL KİMLİĞİMLE İLGİLİ YALANLAR ATILDI"
Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi...
"ÇOK SEVDİĞİM, AŞIK OLDUĞUM BİR İLİŞKİNİN İÇERİSİNDEYİM"
Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum."