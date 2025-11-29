Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mert Demir: Geçen ay ikinci yılımızı kutladık - Magazin haberleri

        Mert Demir: Geçen ay ikinci yılımızı kutladık

        Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ikinci yıl dönümlerini geçtiğimiz ay kutladıklarını ancak bunu uzun süre kimseyle paylaşmadıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 20:33 Güncelleme: 29.11.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Geçen ay ikinci yılımızı kutladık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ilişkilerinin ne zaman başladığı merak konusuydu.

        Mert Demir, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Sabah rutininden bahsederken yaptığı romantik jesti açıklayan şarkıcı; "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım. Bu, bizim küçük rutinimiz" dedi.

        REKLAM

        İlişkilerinin detaylarına da değinen Mert Demir, ikinci yıl dönümlerini yeni kutladıklarını ancak bunu uzun süre kimseyle paylaşmadıklarını söyledi; "Herkes geç biliyor. Biz geçen ay ikinci yılımızı kutladık. Bunu iki senedir hiçbir yerde konuşmadım. İkinci yılımızı kutladık ve bu bilinmiyor. Biz öyle insanlar değiliz."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mert Demir
        #serenay sarıkaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları