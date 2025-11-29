Mert Demir: Geçen ay ikinci yılımızı kutladık

Şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ilişkilerinin ne zaman başladığı merak konusuydu.

Mert Demir, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Sabah rutininden bahsederken yaptığı romantik jesti açıklayan şarkıcı; "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım. Bu, bizim küçük rutinimiz" dedi.

İlişkilerinin detaylarına da değinen Mert Demir, ikinci yıl dönümlerini yeni kutladıklarını ancak bunu uzun süre kimseyle paylaşmadıklarını söyledi; "Herkes geç biliyor. Biz geçen ay ikinci yılımızı kutladık. Bunu iki senedir hiçbir yerde konuşmadım. İkinci yılımızı kutladık ve bu bilinmiyor. Biz öyle insanlar değiliz."

Fotoğraflar: Instagram