Mert Demir ve Serenay Sarıkaya’dan romantik paylaşım
İki yıldır birlikte olan Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, aşklarını yansıtan yeni paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekti
İki yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya, romantik ilişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aşklarını takipçileriyle paylaşan çift, son gönderileriyle takipçilerin ilgisini çekti.
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle birlikte çekilen yeni bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Mert Demir’in Sarıkaya’nın omzundan öptüğü kare, kısa sürede takipçilerin dikkatini çekti.
Fotoğraflar: Instagram