Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde

10.07.2018 - 07:38 | Güncelleme:

Önder Fırat’ın Sibel İdil Kerimoğlu’ndan olan kızı İdil Fırat, 2 ay önce oyuncu Mert Fırat ile aşk yaşamaya başlamıştı. İdil Fırat, Mert Fırat’ın kardeşi Nila Fırat ile tatile çıktı. Kısa sürede kaynaşan gelin-görümcenin arasında su sızmadı

  • 1 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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    Mert Fırat ve İdil Fırat, geçen hafta da aile arasında söz kesmişti. 

  • 2 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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    Çiftin nikahları ise 8 Eylül’de Çeşme’de kıyılacak. 

  • 3 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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    İdil Fırat'ın nikah şahitliğini babası Önder Fırat'ın eski sevgilisi Sezen Aksu yapacak. 

  • 4 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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    Nikaha kadar olan süreçte aşıkların aileleri kaynaşmaya devam ediyor.

  • 5 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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    ARALARINDAN SU SIZMADI

    Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre, İdil Fırat, Mert Fırat’ın kardeşi Nila Fırat ile tatile çıktı. Kısa sürede kaynaşan gelin-görümcenin arasında su sızmadı.

  • 6 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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    Öte yandan,  geçtiğimiz günlerde görüntülenen Mert-İdil Fırat çifti, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark edince farklı noktalara giderek aynı kareye girmemeye özen göstermişti.

  • 7 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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    Nila Fırat - Mert Fırat

  • 8 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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    Nila Fırat - Mert Fırat

  • 9 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 10 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 11 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 12 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 13 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 14 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 15 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 16 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 17 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 18 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 19 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 20 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 21 Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde - Magazin haberleri
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Yorumlar 3
  • Misafir 23 saat önce
    ALLAH TAMAMINA ERDİRSİN
  • Misafir 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:50
    Allah bozmasın çok şekerler
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 09:11
    Tatlılar Allah mutlu etsin.
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