Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, Nila Fırat ile tatilde

Önder Fırat’ın Sibel İdil Kerimoğlu’ndan olan kızı İdil Fırat, 2 ay önce oyuncu Mert Fırat ile aşk yaşamaya başlamıştı. İdil Fırat, Mert Fırat’ın kardeşi Nila Fırat ile tatile çıktı. Kısa sürede kaynaşan gelin-görümcenin arasında su sızmadı