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Instagram hesabından bayramla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayan İdil Fırat, “Masabaşı yalan haberler ile avukatımın ilgilendiğini ve hukuki süreci başlatacağımızı belirtir, kuru iftira atmayan, ahlaklı ve dürüst insanlara huzurlu ve mutlu bayramlar dilerim” dedi.