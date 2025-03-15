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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mert Günok: Diyecek bir şey yok - Beşiktaş Haberleri

        Mert Günok: Diyecek bir şey yok

        Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, 1-0 yenildikleri Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Diyecek bir şey yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 23:35 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:35
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        "Diyecek bir şey yok"
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "DİYECEK BİR ŞEY YOK"

        Mücadeleyi değerlendiren Günok, "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" dedi.

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