Mert Hakan Yandaş: Dünyanın en büyük derbilerinden biri

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİLERİNDEN BİRİ"

Mert Hakan Yandaş, "Taraftarımızın hazırlığının ve beklentilerin farkındayız. Takımda çok güzel bir hava var. İnşallah sonucun iyi bittiği bir akşam olur." dedi.

Deneyimli futbolcu, "Hocamız iletişim konusunda çok tecrübeli biri. Dünyanın en büyük derbilerinden biri, motivasyona gerek de kalmıyor. İnşallah kazanan biz olacağız." sözlerini sarf etti.