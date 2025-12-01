Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mert Hakan Yandaş: Dünyanın en büyük derbilerinden biri - Galatasaray Haberleri

        Mert Hakan Yandaş: Dünyanın en büyük derbilerinden biri

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük derbilerinden biri" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 19:19 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünyanın en büyük derbilerinden biri"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu.

        "DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİLERİNDEN BİRİ"

        Mert Hakan Yandaş, "Taraftarımızın hazırlığının ve beklentilerin farkındayız. Takımda çok güzel bir hava var. İnşallah sonucun iyi bittiği bir akşam olur." dedi.

        Deneyimli futbolcu, "Hocamız iletişim konusunda çok tecrübeli biri. Dünyanın en büyük derbilerinden biri, motivasyona gerek de kalmıyor. İnşallah kazanan biz olacağız." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları