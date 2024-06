Mert Hakan Yandaş: Mourinho bizim komutanımız o ne derse onu yapacağız

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, düzenlenen basın toplantısında kamp süreci, takım içindeki birliktelik ve yeni sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yoğun bir kamp dönemi yaşadıklarını belirten Mert Hakan, "Kampımız sert başladı. Tabii bunlar bizim için çok önemli. Sezonun genelinde takımlar kampın meyvesini yer. Biz de bunun bilincinde çok iyi çalışıyoruz. Hocamız ve ekibi bize inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ve her şey keyifli geçiyor. Yeni sezon inşallah Fenerbahçe’mize hayırlı olur. Sert ve yoğun idman programı var. Geldiğimizden beri her gün çift idman yapıyoruz. Takım sanki hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Genellikle herkes tatilde çalışmaya devam etmiş, bunda hocanın da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Kıran kırana geçen idmanlar oluyor. Birbirimizi zaten çok iyi tanıyoruz" diye konuştu.

Takımın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho hakkındaki görüşlerini paylaşan Yandaş, kendisine takılan 'Komutan' lakabı ile ilgili ise şunları söyledi:

"Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. 2 yıl daha uzattım, Fenerbahçe’mize hizmet edeceğiz, benim için çok büyük bir mutluluk. Herkesin hocayla (Mourinho) ile iletişimi çok iyi. Takımda en genç oyuncudan en tecrübeli oyuncuya kadar herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş. İletişim kurarken bu çok önemli. Herkese yakınlığı çok önemli. Komutan olayına gelince, o bizim komutanımız o ne derse onu yapacağız."

Takım içerisinde saha içi ve saha dışı mücadele ettiğini de sözlerine ekleyen başarılı orta saha, "Komutan konusu; taraftarın teveccühü bu. Bizim hocalarımız bizim komutanlarımız, bizlerse Fenerbahçe’ye hizmet etmek için her anı kovalayan, bir nevi de kulübün askerleriyiz. Ben tamamen bu odaklı çalışıyorum. Daha çok oynamak istiyorum. Bu sezon da inşallah sakatlıklardan uzak Mert Hakan olmasını istiyorum. Gerektiğinde neler yapabildiğini gösterdi. Futbolu izleyip, sahayı yorumlayan bütün herkes sahada takıma katkılı olacağımı görecektir. Fenerbahçe’nin bana nerede isteği varsa takım içindeki birliktelik, saha içindeki birliktelikte, gerekiyorsa bize karşı olan her şeyle mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Umarım 3 turu da geçer Şampiyonlar Ligi’ne katılırız"

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarıyla başlayacakları hatırlatılan Mert Hakan, düşüncelerini paylaşarak, "Hocamız bütün Avrupa kupalarına sahip bir hoca. Özellikle Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok yüksek. Bizim de uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Camiamıza bunu hediye etmek istiyoruz. Bunun için de iyi hazırlanıyoruz. Lugano iyi bir takım, küçümsenecek bir ekip değiller. Onun da çalışması başladı. Umarım 3 turu da geçer Şampiyonlar Ligi’ne katılırız" dedi.

"Oyuncu grubu olarak inanılmaz birliktelik gösterdik"

Mert Hakan, takımda kadronun korunmasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Geçen sene daha farklı, inanılmaz şampiyonluk sezonu yaşandı. Bu sezon diğer rakiplerimiz de iyi kadro kurdular. Umarım bunu başarırız. Daha zor, daha çekişmeli bir lig olacağını düşünüyoruz. Şansımız tam kadromuzu koruyoruz, bu çok önemli. Kalite oyuncuda çok önemli ama bizim geçen sene başardığımız daha önemli bir şey vardı; saha içi ve saha dışında ne olursa olsun oyuncu grubu olarak inanılmaz birliktelik gösterdik."

"Hocamız inanılmaz detaycı biri"

Jose Mourinho'nun antrenmanlarda çok fazla detay konusunda uyardığını belirten Mert Hakan, "Hoca inanılmaz detaycı biri. Her şeye çok hâkim. İlk günden bugüne kadar ufak ufak her şeyi işleyerek devam ediyor. 99 puan topladık, inanılmaz bir şey başardık. Onda bile ufak detayları bize ekletip daha eksiksiz, kusursuz olmamızı sağlamaya çalışıyor. Kendisi zaten çok büyük hoca. Etkisini de kampta görüyoruz, herkesin ne kadar hırslı olduğunu Her hocanın isteği farklı. Bir an önce onun istediği şeylere adapte olup, 20-25 gün sonraki Lugano maçına hazır şekilde gitmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.