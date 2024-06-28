Mert Hakan Yandaş: Mourinho bizim komutanımız o ne derse onu yapacağız

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, düzenlenen basın toplantısında kamp süreci, takım içindeki birliktelik ve yeni sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yoğun bir kamp dönemi yaşadıklarını belirten Mert Hakan, "Kampımız sert başladı. Tabii bunlar bizim için çok önemli. Sezonun genelinde takımlar kampın meyvesini yer. Biz de bunun bilincinde çok iyi çalışıyoruz. Hocamız ve ekibi bize inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ve her şey keyifli geçiyor. Yeni sezon inşallah Fenerbahçe’mize hayırlı olur. Sert ve yoğun idman programı var. Geldiğimizden beri her gün çift idman yapıyoruz. Takım sanki hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Genellikle herkes tatilde çalışmaya devam etmiş, bunda hocanın da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Kıran kırana geçen idmanlar oluyor. Birbirimizi zaten çok iyi tanıyoruz" diye konuştu.

REKLAM

"(Mourinho) O bizim komutamız o ne derse onu yapacağız"

Takımın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho hakkındaki görüşlerini paylaşan Yandaş, kendisine takılan 'Komutan' lakabı ile ilgili ise şunları söyledi:

"Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. 2 yıl daha uzattım, Fenerbahçe’mize hizmet edeceğiz, benim için çok büyük bir mutluluk. Herkesin hocayla (Mourinho) ile iletişimi çok iyi. Takımda en genç oyuncudan en tecrübeli oyuncuya kadar herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş. İletişim kurarken bu çok önemli. Herkese yakınlığı çok önemli. Komutan olayına gelince, o bizim komutanımız o ne derse onu yapacağız."

"Umarım bütün ülke milli takıma desteğe devam eder" EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takım ile ilgili ise 29 yaşındaki futbolcu, "Avrupa Şampiyonası’nı takip ediyorum. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah son 16 turunda da Avusturya’yı eleyip gidebildikleri yere kadar giderler. Oyun olarak sıkıntılı süreç yaşadılar ama onlara her zaman destek olmamız gerekiyor. Takım ayırt etmeksizin milli formaya hizmet ediyorlar. İnşallah istedikleri yere kadar giderler. Bütün ülke umarım onlara desteğe devam eder ve onlar da istedikleri yere kadar giderler ve ben de onlar için çok mutluyum" şeklinde konuştu. REKLAM "Geçen sezon oynadığım maçlarda etkili oldum" Yaşadığı sakatlıkların kendisini etkilediğini ancak oynadığı karşılaşmalarda iyi performans sergilediğini vurgulayan Mert Hakan, "Sezona iyi başladım ama talihsiz sakatlıklar yaşadım. Bunu önleyici sakatlıklar yaşamak için daha iyi çalışmalar yapmak zorundayım. Biraz daha az sakatlanmam gerektiğinin de farkındayım. Kendine bakmamadan değildi sakatlıklarım. Bu sezon da iyi başladım. Üzerine koyarak gitmeye çalışıyorum. Geçen sezon oynadığım bütün maçlarda iyi oynadığımı, etkili oynadığımı ve takıma gerekli katkıyı verdiğimi düşünüyorum" dedi. "Bize karşı olan her şeyle mücadele etmeye devam edeceğim" Takım içerisinde saha içi ve saha dışı mücadele ettiğini de sözlerine ekleyen başarılı orta saha, "Komutan konusu; taraftarın teveccühü bu. Bizim hocalarımız bizim komutanlarımız, bizlerse Fenerbahçe’ye hizmet etmek için her anı kovalayan, bir nevi de kulübün askerleriyiz. Ben tamamen bu odaklı çalışıyorum. Daha çok oynamak istiyorum. Bu sezon da inşallah sakatlıklardan uzak Mert Hakan olmasını istiyorum. Gerektiğinde neler yapabildiğini gösterdi. Futbolu izleyip, sahayı yorumlayan bütün herkes sahada takıma katkılı olacağımı görecektir. Fenerbahçe’nin bana nerede isteği varsa takım içindeki birliktelik, saha içindeki birliktelikte, gerekiyorsa bize karşı olan her şeyle mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Sözleşme uzatmasından önce Başkan Ali Koç ile görüşmesini basın mensuplarıyla paylaşan Mert Hakan şöyle dedi: REKLAM "Sözleşme olayı uzun sürdü. İlk olarak başkanım aramıştı tatildeyken. Konuşmamız kısa sürdü. Fenerbahçe söz konusu olunca şartları diretmek gereksiz oluyor. Başkanım 2 yıl daha Fenerbahçe formasıyla görmek istediğini söyledi.