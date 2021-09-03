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Ünlü oyuncunun acı günü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

"Dolunay", "Ne Münasebet" ve "Aşkın Bedeli" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mert Yavuzcan'ın babası hayatını kaybetti. Yavuzcan, acı haberi Instagram'dan yayınladığı gönderi ile duyurdu.

"BABAMIZI KAYBETMENİN DERİN HÜZNÜ İÇİNDEYİZ"

Üzüntüsünü ifade eden oyuncu, "Sevgili babamız Önder M. Emin Yavuzcan'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz. 03.09.2021 Cuma günü (bugün) Sincan Çimşit Mezarlığı'nda ikindi namazını takiben onu ebediyete uğurluyoruz..." ifadelerini kullandı. Takipçileri, Mert Yavuzcan'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.