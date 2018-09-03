Ünlüler takımında şampiyonluk için yarışan Merve Aydın, başarılı performansı ve hırsı ile kendinden söz ettirmişti. Peki başarısı ile gözleri üzerine çeken Merve Aydın kimdir, nerelidir? Survivor Merve kaç yaşındadır? İşte Merve Aydın'ın hayat hikayesi...

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy'de dünyaya geldi. 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Daha sonra 2011 yılında yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda ve Dünya Üniversitesi Yaz Oyunları'nda 4*400 bayrak yarışında gümüş madalya kazandı. 2012 yılında Londra'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda 800 metre seçmelerinde 2. seride yarıştı. Fakat burada yaşadığı talihsizlik sonucu sakatlandı ve seriyi sonuncu bitirdi. Sakatlığına rağmen ağlayarak yarışa devam etti.

2014 yılında düzenlenen Survivor'da ünlüler takımında yarışan Aydın, yarışmadan 3. olarak ayrıldı. Survivor 2015 All Star'da yarıştı ve burada finale kalarak ikinci oldu.

2011 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler kupasında 4×400 yarışında 1. olan Merve Aydın, yine aynı yıl Atletizm Şampiyonasında 3. olarak gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında düzenlenen Dünya Salon Atletizm yarışmasında ülkemizi temsil eden Merve Aydın, yarışma sırasında sakatlanarak sonuncu olmuştur.

Sportif başarılarının ardından Kanal D’de ekranlara gelen “Bana Herşey Yakışır” yarışmasına katılan Merve Aydın ardından 2014 yılında “Survivor” adlı yarışmaya katılmıştır.

2014 yılında düzenlenen Survivor yarışmasında kendini ispatlayan “Merve Aydın” 2015 yılında düzenlenen son 10 yılın en iyi yarışmacılarının katıldığı “Survivor All Star” da yarışma hakkı kazanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde ise Mehmet Akif isimli nişanlısıyla dünya evine girerek yeniden gündem olmuştur.

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