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"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUM"

Boluğur, "Çok ince eleyip, sık dokuyan birisiyim. Hatta takıntı derecesinde... Başak burcunun getirdiği bir özellik sanırım. O yüzden çok içime sinsin istiyorum. İnternet işlerini seviyorum. Çok güzel işler yapılıyor son zamanlarda. Ben de tabii ki içinde yer almak istiyorum" dedi.