Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merve Boluğur, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceği söyledi. Çarşamba günü boşanma davası olduğunu belirten Boluğur, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu ifade etti.