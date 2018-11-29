Ekranların yepyeni ve iddialı dizisi Çarpışma artık başladı. Dizi oyuncuları da en çok merak edilenler arasına girdi. Oyuncu kadrosundaki Merve Çağıran ismi de merak ediliyor. Peki Merve Çağıran kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...

MERAL (MERVE ÇAĞIRAN) DİZİ ROLÜ

Güzel, alımlı ve hayata tutkuyla bağlı bir kadındır. Bu yüzden ölümden çok korkmaktadır.

İstediği hayatı kısa yoldan elde etmek için, Kerem içeriye girdikten sonra Yakup’un ilgisini geri çevirmemiştir. Ailesiyle ev diye yaşadığı dört duvar ona dar gelmektedir.

Meral güçlü ve zeki biridir. Yeri geldiğinde kadınlığını kullanmaktan da çekinmeyen biri. Hissettiği gerçek duyguları içinde yaşar. Kimseye sezdirmez.

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1992 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Merve Çağıran, çocukluğunu daha sonra taşındıkları İzmir’de geçirmiştir. 2011 yılında İstanbul’a taşınmış ve eğitimini 35.5 Sanat Merkezi’nden almıştır. İlk kez kamera karşısına ‘’Şefkattepe’’ dizisiyle çıkan Çağıran, ‘’Elde Var Hayat’’, ‘’Kaçak Gelinler’’ dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında ‘’Tatlı Küçük Yalancılar’’ ve 2016 yılında ‘’Aşk Laftan Anlamaz’’ projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Fi’’ dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek’in yönetmenliğini paylaştığı ‘’Kalp Atışı’’ dizisinde yer almıştır.

Çağıran, bu hızlı yükselişinden dolayı, 2018 ‘’Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar’’ ödülünü kazanmıştır. 2018 yılı bitmeden de, internet dizisi olan ‘’Bozkır’’ dizisinde yer almış ve Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci’yle paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Meral karakterini canlandırmaktadır.

İlk defa sinema kariyerine 2016 yılında başrollerini Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler’le paylaştığı ‘’İkimizin Yerine’’ adlı filmle başlamıştır. 2018 yılında ‘’Kaybedenler Kulübü Yolda’’ filmindeki performansıyla kendisini bir kere daha kanıtlamıştır.

Merve Çağıran’ın Oynadığı Diziler

2018 Çarpışma – Uluç Bayraktar

2018 Bozkır – Bahadır İnce (İnternet Dizisi)

2017 Kalp Atışı – Yusuf Pirhasan, Aytaç Çiçek

2017 Fi – Mert Baykal (İnternet Dizisi)

2016 Aşk Laftan Anlamaz – Bahadır İnce, Müge Uğurlar

2015 Tatlı Küçük Yalancılar – Cem Karcı

2014 Kaçak Gelinler – Kerem Çakıroğlu

2011 Elde Var Hayat – Sadullah Şentürk

2010 Şefkattepe – Abdülkadir Ceylan Ede

Merve Çağıran’ın Oynadığı Filmler

2018 Kaybedenler Kulübü Yolda – Mehmet Ada Öztekin

2016 İkimizin Yerine – Umur Turagay

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