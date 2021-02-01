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HaberlerGündem3. SayfaMERVE CANSIZ BULUNDU! Son dakika... Kayıp Merve ölü bulundu! - haberler -
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Kayıp Merve ölü bulundu!

Bingöl'de, bir süredir kayıp olarak aranan Merve Abasiyun (20),bir apartta cansız halde bulundu. Genç kız ailesi tarafından toprağa verilirken polis Merve'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı

MERVE CANSIZ BULUNDU! Son dakika... Kayıp Merve ölü bulundu! - haberler -
Ailesi Merve'yi arıyordu! Acı haber!
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DHA

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Kuşburnu köyünde yaşayan Abasiyun ailesi bir süre önce, 20 yaşındaki kızları Merve'nin kayıp olduğuna dair polise başvuruda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Merve'nin bulunması için çalışma başlattı.

APARTTA CANSIZ BİR GENÇ KIZ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ekipler, çalışmalarını sürdürdükleri sırada dün akşam saatlerinde Bingöl merkezdeki bir apartta genç bir kızın cansız bedeninin bulunduğuna dair ihbar alındı.

MERVE OLDUĞU BELİRLENDİ

Bunun üzerine aparta giden polis ekipleri, odada cansız bedeni bulunan genç kız ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan incelemede cansız bedenin Merve Abasiyün'e ait olduğunu tespit etti.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Apart odasında polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Merve'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Otopsi işlemin ardından Merve'nin cansız bedeni ailesi tarafından alınarak, Kuşburnu köyüne getirip toprağa verildi. Polis ekipleri, Merve'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

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