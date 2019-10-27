Son zamanların konuşulan ismi Merve Taşkın. Instagram üzerinden paylaştıklarıyla olay yaratan Merve Taşkın, bu sefer Emre Mor'un mesajlarını ifşa etti.

Merve Taşkın kimdir?

Merve Taşkın, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Taşkın, bekaret üzerine yaptığı açıklamaları dikkat çekti. Twitter'da birçok kez TT olan Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Taşkın, takipçisinin 'Cinsel tercihin nedir?' sorusuna dikkat çekici cevap verdi. Taşkın 'Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim' açıklamasında bulundu.

Merve Taşkın, Emre Mor'un mesajlarını paylaştı!

Galatasaray forması giyen Emre Mor, yine bir güzele attığı mesajla gündeme geldi. İsmi daha önce Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle anılan Merve Taşkın, bu kez de Emre Mor ile mesajlarını paylaştı.

Güzel instagram fenomeni, yaptığı paylaşımda Emre Mor için 'enişte adayınız' ifadesini kullandı.

Merve Taşkın ifadeleri şu şekilde;

"Bu tweet gizli bir şeyi paylaşmak sayılmaz onu yapmak istesem başka türlü paylaşım yapabilirdim. Amacım o değil olmazda amacım enişte adayınızla sizi tanıştırmak."