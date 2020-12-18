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HaberlerMüzikMerve Uyanık ve Mehmet Baştürk'ten 'Sokağın Sesi (Mahsup)' - Magazin haberleri
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Merve Uyanık ve Mehmet Baştürk'ten 'Sokağın Sesi (Mahsup)'

Merve Uyanık ve Mehmet Baştürk ortak bir proje için bir araya geldi. İkili, yeni çalışmaları 'Sokağın Sesi (Mashup)'u müzik severlerle buluşturdu

Merve Uyanık ve Mehmet Baştürk'ten 'Sokağın Sesi (Mahsup)' - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Sokakta söyledikleri şarkılar ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken Merve Uyanık ve Mehmet Baştürk, 'Sokağın Sesi (Mashup)' için bir araya geldi.

10 şarkının birleşiminden oluşan bir mashup yayınlayan Merve ve Mehmet ikilisi, sevilen parçalarını kendilerine has yorumlayarak, şarkılara farklı bir form kazandırdılar.

'Sokağın Sesi (Mashup)' projesinin müzik direktörlüğünü Ceyhun Çelikten üstlendi.

Sokağın sesinin müziğe yansıması olan ikili, ilk projeleri için şu şekilde konuştu:

Seyirci varsa her yer sahne. Sokak da bizim için eşsiz bir sahne. Acımızı, mutluluğumuzu biz o sahnede paylaştık. Şimdi ise hayallerimizi onlarla gerçekleştiriyoruz. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.

Merve ve Mehmet 'Sokağın Sesi (Mashup)' Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Mashup içinde bulunan şarkılar:

Cesaretin Var Mı Aşka?

Geçer

Vazgeçemem

Senden Vazgeçmem

Üzülmedin Mi?

Üzülme

Acı Veriyor

Yandım

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