Meryem Uzerli: Sevgilim yok

Oyuncu Meryem Uzerli, karnını gerdiği yönündeki iddialara cevap verdi. Uzerli, söz konusu iddiaları yalanlarken başka estetik operasyonlar geçirdiğini açıkladı.

"Karın gerdimenin çok tehlikeli bir ameliyat olduğunu düşünüyorum. Botoks yaptırdım, dolgu yaptırdım. Başka bir sürü estetik müdahale denedim ama karın gerdimeyi hayatta düşünmedim ve düşünmüyorum açıkçası" diyen Meryem Uzerli, özel hayatıyla da ilgili açıklamalarda bulunarak; "Hayatımda biri yok, yalnızım ben" dedi.

Meryem Uzerli ile ABD'li sevgilisi, iki yıl önce ayrıldı.