        Meryem Uzerli: Sevgilim yok

        Meryem Uzerli: Sevgilim yok

        Meryem Uzerli, karnını gerdiği yönündeki iddialara açıklık getirirken özel hayatı hakkında da açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 15:23 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:08
        "Sevgilim de yok operasyon da"
        Oyuncu Meryem Uzerli, karnını gerdiği yönündeki iddialara cevap verdi. Uzerli, söz konusu iddiaları yalanlarken başka estetik operasyonlar geçirdiğini açıkladı.

        "Karın gerdimenin çok tehlikeli bir ameliyat olduğunu düşünüyorum. Botoks yaptırdım, dolgu yaptırdım. Başka bir sürü estetik müdahale denedim ama karın gerdimeyi hayatta düşünmedim ve düşünmüyorum açıkçası" diyen Meryem Uzerli, özel hayatıyla da ilgili açıklamalarda bulunarak; "Hayatımda biri yok, yalnızım ben" dedi.

        Meryem Uzerli ile ABD'li sevgilisi, iki yıl önce ayrıldı.

