        Merz ile Macron bir araya geldi | Dış Haberler

        Friedrich Merz ile Emmanuel Macron bir araya geldi

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Berlin'de yapılan Dijital Zirve kapsamında, ortak basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 00:45 Güncelleme: 19.11.2025 - 00:45
        Merz ile Macron bir araya geldi
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Yeni Nesil Hava Muhabere Sistemi (FCAS) projesinin bir sonraki aşamasına ilişkin kararın yıl sonuna kadar alınacağını söyledi.

        Merz, başkent Berlin’de yapılan Dijital Zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        FCAS projesi konusunda Almanya ile Fransa arasındaki işbirliğinde yaşanan sorunlara ilişkin bir soru üzerine Merz, bu konuda bu yıl uzun bir tartışma yapıldığını belirterek, “Bu savaş uçağının geliştirilmesinin ikinci aşamasına geçmeden önce yıl sonuna kadar ortak bir karar verilmesi konusunda hemfikiriz.” dedi.

        Bu kararın, birlikte varılan uzlaşma kapsamında alınmasını istediğini ifade eden Merz, FCAS projesinde yer alan konsorsiyuma dahil olan ülkeler için ciddi bir mali yükün söz konusu olduğuna işaret etti.

        Merz, uçaklara yönelik farklı taleplerin bulunduğunu, Fransız Rafale savaş uçağının niteliklerinin Eurofighter’den farklı olduğunu, bu yüzden gelecek günlerde konuyu görüşeceklerini ve projenin bir sonraki aşamasına nasıl geçileceğine karar vereceklerini kaydetti.

        Polonya’daki demir yolu hattında meydana gelen patlamaya ilişkin de Merz, henüz kesin bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu, ancak böyle bir saldırının kimin çıkarına olacağına dair bazı emarelerin bulunduğunu söyledi.

        Merz, bu olayın "son yıllarda Almanya’da da görülen bir dizi sabotaj eylemine uyduğunu" belirtti.

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Polonya'da yaşananları en sert şekilde kınadıklarını belirterek, Polonya ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

        Macron, öncelikle kimin sorumlu olduğunun netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Olaydan lojistik zincirlerinin etkilendiğini belirten Macron, bu nedenle Ukrayna'ya yönelik desteğin tüm alanlarda sağlam bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

        Macron, FCAS projesine ilişkin de böyle bir büyük projede sorunların yaşanmasının normal olduğunu kaydetti.

        Avrupa’da bir savaş uçağı veya bir tank geliştirilmek istendiğinde doğru siyasi kararlarla ilerlemek gerektiğini aktaran Macron, "Ancak bunları daha sonra da uygulamamız lazım." dedi.

        Macron, ortak projeyi başarıya ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

        "AVRUPA BU ALANI ONLARA BIRAKMAMALI"

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın dijital alanı ABD ve Çin'e kaptırmaması gerektiği uyarısında bulunarak Avrupa'nın kendi dijital yeteneklerini geliştireceğini belirtti.

        Merz, başkent Berlin'de düzenlenen "Fransız-Alman Dijital Zirvesi"ndeki konuşmasında, ABD'nin hakim olduğu dijital dünyada Avrupa'nın güçlü rol oynamasını savundu.

        Avrupa'nın kendi dijital yeteneklerini geliştireceğini ve kamunun giderek daha fazla Avrupa ürünlerini kullanacağını söyleyen Merz, "Şu anda dünyada, siyasi ve ekonomik güç merkezlerinde tanık olduğumuz yapısal değişimler, dijital alanda hızlı önlemler alınmasını gerektiriyor. ABD ve Çin gibi iki büyük güç, aynı zamanda iki dijital süper gücün teknolojik liderlik için rekabet ettiği sistemik bir rekabete tanık oluyoruz. Avrupa, bu alanı onlara bırakmamalıdır." ifadesini kullandı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı dijital zirvede, Merz, geleceğin sorularının ağırlıklı olarak dijital alanda karara bağlanacağını ve bunun için ABD ve Çin’in teknolojik liderlik için rekabet ettiğini dile getirdi.

        Merz, büyük ABD'li bulut bilişim sağlayıcılarında yaşanan aksaklıkları ve Çin’den çip tedarikindeki darboğazları işaret ederek “Bu aksaklıklar, hem Çin'e hem de ABD'ye olan dijital teknolojilere bağımlılığımızı gösteriyor." dedi.

        Avrupa’nın bulut ve çip teknolojisinde arayı kapatması gerektiğini vurgulayan Merz, bunun yapay zeka ve kuantum teknolojisinden bulut bilişim ve mikroelektroniğe kadar kilit teknolojiler için özellikle geçerli olduğunu vurguladı.

        Merz, Avrupa'nın “dijital egemenliği siyasi olarak düzenleyemeyeceğine” dikkati çekerek bunun iş dünyası, akademi ve sivil toplum ile şekillendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Alman hükümetinin, Avrupa dijital sağlayıcılarının ana müşterisi olacağını ve ABD şirketlerinin yazılımlarını değiştireceğini belirten Merz, “Çünkü hükümet, kriz zamanlarında bile işini güvenilir şekilde yürütebilmelidir.” ifadesini kullandı.

        Merz, Almanya ve Fransa'nın Avrupa merkezli dijital hizmetlerin tedariki için "ortak kriterler" geliştirmeyi planladığını duyurdu.

