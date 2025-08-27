Doğa Lara Akkaya, 2022'de yayınlanan 'Tozluyaka'daki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini ileri sürerek aralarındaki mesajları ifşa etmişti.

Tayanç Ayaydın, konuyla ilgili 5 gün süren suskunluğunu bozarak; "Yılbaşı gecesi, bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez" dedi.

Tayanç Ayaydın'ın yeni projesindeki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu da yaşananlara tepki göstererek; "Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım" mesajını paylaştı.

Burçin Terzioğlu- Tayanç Ayaydın

Yaşananların ardından dizinin yapım şirketi NTC Medya, Tayanç Ayaydın ile yollarını ayırdı. NTC Medya, sosyal medya sayfasında bulunan dizinin duyurusundan Tayanç Ayaydın'ın fotoğraflarını ve okuma provasının videosunu sildi.