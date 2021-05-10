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Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa hangi ülkede?

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere müdahalesinde çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye'den ve dünyadan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepkiler gecikmedi. Peki Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa hangi ülkede? İşte detaylar...

Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa hangi ülkede?

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

MESCİD-İ AKSA NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Mescid-i Aksa Kudüs'te yer alıyor.

İsrail ve Filistin'in tam ortasında yer alan Kudüs şehri, içinde bulundurduğu kutsal mekanlarla da oldukça önemli bir şehirdir. Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı, Kubbet-Us-Sahra gibi dini açıdan büyük önemi olan yapılara ev sahipliği yapan Kudüs'te günümüzde 800 bin civarı nüfusun olduğu bilinmektedir.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs Günü” olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

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