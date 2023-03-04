Meslek lisesi öğrencileri konteyner sınıf üretiyor

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Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin hemen ardından deprem yaralarının sarılması amacıyla ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği kapsamında sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda depremzedeler için battaniyeden uyku tulumuna, sobadan hijyen malzemelerine kadar çok sayıda ürün üreten meslek liseleri bu kez konteyner sınıf üretiyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Meslek liselerimizin öğretmen ve öğrencileri, depremden etkilenen okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimle buluşmalarına imkân sağlamak için konteyner sınıf üretiyor. Konya, Gaziantep, Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin olmak üzere sekiz ilimizdeki 12 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, kendi elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde güneş enerjisi santraline sahip 1.200 konteyner sınıf üretimine başladı. Bu konteyner sınıflardan ilk etapta 348 tanesinin bütçelendirilmesi yapılarak konteyner sınıfların üretim süreci başladı. Konteyner üretim kapasitesi günlük 20 ila 25 arasında olup bunlardan 138 konteyner sınıf depremden etkilenen on ile gönderildi. 210 konteyner sınıfın üretim süreci de devam ediyor.”

SEYYAR TUVALET ÜRETİMİ DE YAPILIYOR Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 300 konteyner sınıf hedefiyle üretime başladığını bildiren Bakan Özer, “Bursa Kestel Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 200, Konya Kılıçarslan BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150’şer konteyner sınıf, Antalya Kepez Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150 konteyner sınıf üretimine başladı. Ankara Sincan Fatih MTAL, Şişli Zincirlikuyu İSOV MTAL, Üsküdar Haydarpaşa MTAL ve İzmir Ödemiş MTAL 50’şer; Mersin Toroslar Atatürk MTAL ile Mersin Akdeniz Mersin MTAL ise 25’er konteyner sınıf üretecek” dedi.