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Meslek lisesi öğrencileri konteyner sınıf üretiyor

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki öğrencilerin eğitime erişimlerine destek olmak amacıyla konteyner sınıf üretiyor

Meslek lisesi öğrencileri konteyner sınıf üretiyor
HABERTURK.COM

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin hemen ardından deprem yaralarının sarılması amacıyla ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği kapsamında sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda depremzedeler için battaniyeden uyku tulumuna, sobadan hijyen malzemelerine kadar çok sayıda ürün üreten meslek liseleri bu kez konteyner sınıf üretiyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Meslek liselerimizin öğretmen ve öğrencileri, depremden etkilenen okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimle buluşmalarına imkân sağlamak için konteyner sınıf üretiyor. Konya, Gaziantep, Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin olmak üzere sekiz ilimizdeki 12 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, kendi elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde güneş enerjisi santraline sahip 1.200 konteyner sınıf üretimine başladı. Bu konteyner sınıflardan ilk etapta 348 tanesinin bütçelendirilmesi yapılarak konteyner sınıfların üretim süreci başladı. Konteyner üretim kapasitesi günlük 20 ila 25 arasında olup bunlardan 138 konteyner sınıf depremden etkilenen on ile gönderildi. 210 konteyner sınıfın üretim süreci de devam ediyor.”

SEYYAR TUVALET ÜRETİMİ DE YAPILIYOR

Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 300 konteyner sınıf hedefiyle üretime başladığını bildiren Bakan Özer, “Bursa Kestel Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 200, Konya Kılıçarslan BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150’şer konteyner sınıf, Antalya Kepez Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150 konteyner sınıf üretimine başladı. Ankara Sincan Fatih MTAL, Şişli Zincirlikuyu İSOV MTAL, Üsküdar Haydarpaşa MTAL ve İzmir Ödemiş MTAL 50’şer; Mersin Toroslar Atatürk MTAL ile Mersin Akdeniz Mersin MTAL ise 25’er konteyner sınıf üretecek” dedi.



Meslek liselerinin bu konteynerlerle birlikte kullanılacak seyyar tuvalet üretimini de yaptıklarına işaret eden Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında üretimi yapılan ve monte edilen 130 seyyar tuvaletin tırlara yüklenerek deprem bölgesindeki illere gönderildiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, meslek liselerinin Covid-19 salgını sürecinde maskeden dezenfektana, solunum cihazından tek kullanımlık önlüğe kadar toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek önemli çalışmalara imza attığını hatırlatarak, “İşte o ‘kara gün dostu’ meslek liseleri şimdi de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde depremzedeler için battaniyeden uyku tulumuna, sobadan hijyen malzemelerine kadar ihtiyaç duyulan çok sayıda ürün üretiyor. Meslek liselerimiz, son olarak da depremden etkilenen okullarda öğrenim gören öğrenci arkadaşları için seyyar tuvaletlerle birlikte konteyner sınıflar üretiyor. Afet bölgesinde ‘her şart altında eğitime devam’ ilkemizle şu anda 1476 noktada farklı kademelerde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Eğitim ortamlarını daha iyi hale getirmek için 8 ilimizde 12 meslek lisemizde konteyner sınıf üretimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu süreçte eğitim ailemiz kenetlenerek afetzede kardeşlerinin her ihtiyacını karşıladı. Depremzede öğrencilerin eğitimleri için gösterdikleri çaba için meslek lisesi öğretmen, öğrenci ve yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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