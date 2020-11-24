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Meslektaşlarından şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesini ziyaret etti.

Meslektaşlarından şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret
AA

Şehit öğretmenin Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın'ın Emek Mahallesi'ndeki evine gelen Akbaş ve öğretmenler, acılı anneyle bir süre sohbet ederek çiçek verdi.

Ziyarette konuşan Akbaş, Aybüke öğretmenin, Karabük'ün onur abidesi olarak hep yaşayacağını belirterek, "Genç meslektaşları onun ülküsünü devam ettirecektir. Bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyorum." şeklinde konuştu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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