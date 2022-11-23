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Messi, Suudi Arabistan karşısında yürürken Arjantin halkı gözyaşlarına boğuldu

2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Arjantin'de Messi'nin performansı da hayal kırıklığı yarattı. Futbol otoritelerince Arjantin'i kupada zafere taşıyacak olan Messi, ilk sekiz maçlık dilimde 90 dakikada en çok yürüyen futbolcu oldu

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AA / HABERTURK.COM
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası'na yenilgiyle başlaması, futbol tutkusuyla ünlü Arjantin halkını hayal kırıklığına uğrattı.

     
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin'de halk, yerel saat ile sabah 07.00'da başlayan maç için ekranlara kilitlendi
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki ilk maçını izlemek için okulların giriş saatini değiştirdiği, pastanelerin normalden daha erken çalışmaya başladığı, bazı kentlerde maç saatinde devlet kurumlarında izin verildiği ve taksicilerin direksiyon başından takip ettiği ilk karşılaşmanın sonucu halkı üzdü.

     
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin'in Suudi Arabistan ile karşılaştığı maç sabahın erken saatlerine denk gelmesine rağmen ülkenin başkenti Buenos Aires'te yüzlerce kişi bir parkta bulunan dev ekranda ülkelerine destek olmak için toplandı.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI

    Her yaştan Arjantinlinin milli takımı desteklemek için bir araya geldiği maçta yıldız futbolcu Lionel Messi'nin erken bulduğu gol herkesi sevindirdi.

     
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Maçta üstünlüğü koruyamayan milli takımlarının Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi, futbol tutkunu Arjantinlilerin kazanmayı kesin gördükleri maçta şaşkınlığa ve hayal kırıklığına uğramalarına neden oldu. 
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Kimi Arjantinli taraftar ise yenilgi sonrasında büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    MESSI'NİN PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

    Mücadelede Arjantinli oyuncuların bireysel performansları da eleştiri konusu oldu. 
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin'i kupaya taşıyacağı şeklinde beklenti bulunan Messi ise 2022 Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında en çok yürüyen futbolcu olarak kayıtlara geçti.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

     FIFA'nın rakamlarına göre Suudi Arabistan karşısında 4 bin 625 metrelik yürüme mesafesiyle Arjantinli yıldız bu alanda açık ara zirvede yer aldı.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Messi'nin İngiltere kalecisi Jordan Pickford'dan fazla yürümesi de tepki çekti.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    MAÇTA NELER YAŞANDI?

    Dünya Kupası'nın final maçının da oynanacağı Lusail'deki karşılaşmaya Arjantin hızlı başladı. Tangocular 2. dakikada Messi ile yakaladığı fırsatı kullanamadı.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Karşılaşmanın 8. dakikasında Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta, Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Vincic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    10. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

     
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    TARİHİ GOL YETMEDİ

    Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk golünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe geçti.

     
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

     Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı. Lionel Messi ayrıca Dünya Kupaları'ndaki 7. golünü attı.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Suudi Arabistan ise ilk yarıda ofsayt taktiğini başarıyla uyguladı. Arjantin'in, ilk 45 dakikada Messi ve Lautaro Martinez (2) ile attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tangocular ilk yarıda tam 7 kez ofsayta düştü.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

     
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin Teknik Direktörü Scaloni takımını ayağa kaldırmak için 59. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Lisandro Martinez, Fernandez ve Alvarez oyuna dahil oldu.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Savunmada çok etkili olan Suudi Arabistan, kalan dakikalarda da rakibine fazla net fırsat vermedi. 
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Arabistan maçı 2-1 kazanarak sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    36 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

    Katar'a 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Arjantin Milli Takımı'nın serisi, Suudi Arabistan karşısında sona erdi.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Son mağlubiyetini 2019 Kupa Amerika'nın yarı finalinde alan Arjantin, Dünya Kupası elemeleri, 2021 Kupa Amerika ve hazırlık maçlarında çıktığı 36 maçta mağlup olmadı.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik rekorunu kırma şansını da kaybetti. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.

     
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk adaylarından Arjantin'i 2-1 mağlup etmesi üzerine yarın ülkede resmi tatil ilan etti.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Karar, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
  • Arjantin'nde halk gözyaşlarına boğuldu! Messi'ye yürüyüş tepkisi... - Dünya Kupası haberleri

    Suudi Arabistan milli takımının Arjantin karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Kralı, eğitim kurumlarının tüm kademeleri dahil olmak üzere özel ve resmi tüm sektörlerde çarşamba günü resmi tatil olması talimatı vermiştir." ifadesine yer verildi.

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