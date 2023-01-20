Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

''BAZI ESKİ DOSTLARI GÖRMEK GÜZELDİ''

Cristiano Ronaldo, maçtan sonra Lionel Messi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının da yer aldığı Instagram paylaşımına şunları yazdı: "Sahaya geri döndüğüm için çok mutluyum! Ayrıca bazı eski dostları görmek güzeldi!"