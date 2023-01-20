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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi belki de son randevularının ardından sosyal medyada yüzleri güldüren bir paylaşım yaptı. İşte iki efsanenin yaptığı paylaşım ve 'son dans'tan kareler...

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  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

    Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi sonrası Al-Hilal ve Al-Nassr oyuncularından kurulu yıldızlar karması, Lionel Messi'li PSG ile gösteri maçında karşı karşıya geldi.
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

    Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 5-4'lük skorla PSG oldu.
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

    Maçta Lionel Messi 1 gol atarken Cristiano Ronaldo 2 gol attı. 
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

    Karşılaşma sonrası yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu. 
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

    ''BAZI ESKİ DOSTLARI GÖRMEK GÜZELDİ''

    Cristiano Ronaldo, maçtan sonra Lionel Messi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının da yer aldığı Instagram paylaşımına şunları yazdı: "Sahaya geri döndüğüm için çok mutluyum! Ayrıca bazı eski dostları görmek güzeldi!" 
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

    Lionel Messi ise maçtan önce tünelde Cristiano Ronaldo ile selamlaştığı anları Instagram hikayesinde paylaştı.
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

    İşte efsanelerin maçından kareler...
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!
  • Messi ve Ronaldo'dan futbolseverleri duygulandıran paylaşım: Bazı eski dostları görmek güzeldi!

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