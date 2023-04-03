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Mesud Paragan'dan 'Ruhum Sende'

Mesud Paragan, söz ve müziğinde imzasının bulunduğu yeni şarkısı 'Ruhum Sende'yi müzikseverlerle buluşturdu

Mesud Paragan'dan 'Ruhum Sende' - Magazin haberleri
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Mesud Paragan'ın yeni parçası 'Ruhum Sende', müzikseverlerin beğenisine sunuldu. 'Ruhum Sende'nin sözü ve müziğinde Paragan'ın imzası bulunuyor. Parçanın aranjörlüğünü ise Murat Yılmaz Yaptı.

"ŞARKI ZAMANSIZ AYRILIKLARI ANLATIYOR"

Paragan, yeni şarkısı için, "Ruhum Sende', ruh ve bedende inme yaşayan bir insanın içini burkan ve derinden zedeleyen zamansız ayrılıkları anlatıyor. Nefes alıp şarkı söyleyebilirken, kendini o inmeden nasıl kurtarabilir? Sevgiye muhtaç canlılarız onsuz hayatın anlamsızlığı daha da derinleşiyor. Bazen unutuyoruz veya kaybolup duruyoruz yolda... Bazen durduk yere bir şey hissederiz ya, gözlerimiz bir anda uzaklara dalar ve hafifçe dolar sonra söylenmeye başlarız ve bir boşluk olur içinizde... İşte öyle zamanda geldi dünyaya 'Ruhum Sende..." diyor.

MESUD PARAGAN HAKKINDA

23 Nisan 1991'de dünyaya gelen Mesud Paragan'ın çocukken müziğe karşı olan ilgisi ileriki yıllarda Anadolu Rock akımından etkilenmesine sebep oldu. Paragan, bu doğrultuda amatör besteler yapmaya başladı.

2012'de TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu'nda tenor olarak birkaç yıllık koro deneyiminin ardından, 2015'te Ayhan Orhuntaş ile yolları kesişti. 2016'da ilk albümü 'Karma Mixed'i dijital platformlarda yayınladı.

2017'de Almanya'da pandemi mağduru müzisyenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan 'Anadolu Rock Aid 1' proje albümünde yer alan Paragan, Aşık Mahzuni Şerif'in 'Değme Tabip Sızılıyor' adlı eseri seslendirdi.

2022'de üç şarkılık 'Gönül Davası' EP projesinin ardından şimdi 'Ruhum Sende' teklisini sevenlerinin beğenisine sundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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