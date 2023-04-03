Mesud Paragan'dan 'Ruhum Sende'

Mesud Paragan'ın yeni parçası 'Ruhum Sende', müzikseverlerin beğenisine sunuldu. 'Ruhum Sende'nin sözü ve müziğinde Paragan'ın imzası bulunuyor. Parçanın aranjörlüğünü ise Murat Yılmaz Yaptı.

"ŞARKI ZAMANSIZ AYRILIKLARI ANLATIYOR"

Paragan, yeni şarkısı için, "Ruhum Sende', ruh ve bedende inme yaşayan bir insanın içini burkan ve derinden zedeleyen zamansız ayrılıkları anlatıyor. Nefes alıp şarkı söyleyebilirken, kendini o inmeden nasıl kurtarabilir? Sevgiye muhtaç canlılarız onsuz hayatın anlamsızlığı daha da derinleşiyor. Bazen unutuyoruz veya kaybolup duruyoruz yolda... Bazen durduk yere bir şey hissederiz ya, gözlerimiz bir anda uzaklara dalar ve hafifçe dolar sonra söylenmeye başlarız ve bir boşluk olur içinizde... İşte öyle zamanda geldi dünyaya 'Ruhum Sende..." diyor.