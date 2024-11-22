Mesut Barzani: Türkiye’deki barış sürecine tam destek veriyoruz

Mesut Barzani, konuşmasında Türkiye’deki barış sürecinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye’de barış sürecinin yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Nerede barışçıl bir çözüm girişimi varsa, elimizden geldiğince destekleyeceğiz ve yanında olacağız.” ifadelerini kullandı. Barzani, savaşın hiçbir zaman sonuç vermediğini, barış ve anlayışın ise tüm sorunların çözümünde en etkili yol olduğunu vurguladı.

“Tüm ulusların deneyimi, savaşın sonuç vermediğini, ancak barış ve saygının kalıcı çözümler getirdiğini göstermiştir.” diyen Barzani, barış sürecinin başarıya ulaşmasının hem Türkiye hem de bölge halkları için büyük kazanımlar getireceğine inandığını belirtti. REKLAM KÜRTLERİN MÜCADELESİ VE BARIŞ VURGUSU Barzani, Kürt halkının 100 yıldır süren mücadelesine dikkat çekerek, bu süreçte barış ve kardeşlik içinde bir çözüm arayışının önemine işaret etti. “Kürtler, varlıklarının inkar edilmesine karşı 100 yıl boyunca direndi. Ancak ne Kürtlerin varlığının inkarı başarıya ulaştı ne de Kürtler bu gerçeği değiştirebildi. Şimdi barış, kardeşlik ve saygı için düşünme zamanı.” dedi.

Barzani, Kürt halkının teröre başvurmaması gerektiğinin altını çizerek, “Teröre başvurmak milletimiz için bir intihardır. Terörle Kürtlere hizmet edeceğini düşünen herkes, başkasına ihanet etmeden önce Kürtlere ihanet etmiş olur.” ifadelerini kullandı. Tüm tarafların barışa yönelik çabalara destek vermesi gerektiğini belirten Barzani, “Artık zeminin her zamankinden daha hazır olduğunu düşünüyorum. Eğer kendimize inanmazsak ve fedakarlığa hazır olmazsak, kimse bizim için bir şey yapamaz.” dedi.

REKLAM IRAK KÜRT BÖLGESİ SEÇİMLERİ VE GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER Irak Kürt Bölgesi’nde 20 Ekim 2024’te gerçekleşen parlamento seçimlerini değerlendiren Barzani, seçimlerin halkın yüksek katılımıyla başarıyla tamamlandığını belirtti. “Halkımıza minnettarım. Gerektiğinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiler ve seçimlere yüzde 72 katılım sağladılar.” dedi. Barzani, bu seçimlerin ardından parlamentonun bir an önce çalışmaya başlaması gerektiğini vurgulayarak, “Irak Kürt Bölgesi’nde tek bir bölge, tek bir parlamento, tek bir hükümet ve tek bir Peşmerge gücü oluşturulması için desteğinize ihtiyacımız var.” dedi.

ORTADOĞU VE DÜNYA GÜNDEMİ Ortadoğu’daki krizlere de değinen Barzani, Lübnan ve Gazze’deki savaşlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Irak’ın bu tür çatışmalara dahil olmaması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Barzani, olası bir Trump yönetiminin bölgeye etkilerinin farklı olacağını düşündüğünü belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

REKLAM UYUŞTURUCU VE TERÖRLE MÜCADELE Barzani, uyuşturucunun terörizm kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Uyuşturucu bir milleti öldürür. Bu soruna kontrol edilemez hale gelmeden önce bir sınır koyulmalı.” diyerek, bölge liderlerini uyuşturucuyla mücadele konusunda harekete geçmeye çağırdı. Barzani’nin açıklamaları, Türkiye’deki barış süreci ve Kürt halkının geleceği için önemli mesajlar içeriyor. Barış ve istikrarı esas alan yaklaşımları, hem Türkiye hem de bölge halkları için umut verici bir vizyon sunuyor.

RUS GAZI ŞANGHAY SAHİLLERİNE ULAŞTI: ÇİN VE RUSYA ARASINDA DOĞALGAZ İŞBİRLİĞİ Çin, Rusya’dan gelen “Doğu Hattı” doğalgaz boru hattı projesini, planlanandan yedi ay önce tamamladı ve bu hattı Çin’in güneydoğusunda yer alan Şanghay’daki doğalgaz ağına bağladı. Bu proje, Rusya’nın “Sibirya’nın Gücü” boru hattının uzantısı niteliğinde. REKLAM RUSYA-ÇİN İŞBİRLİĞİ HIZ KAZANDI Rus Gazprom şirketi ile Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Aralık ayında “Sibirya’nın Gücü” hattı üzerinden tam kapasite doğalgaz tedarikine ulaşmayı hedefliyor. Boru hattını döşemekle görevli Çinli PipeChina şirketi, hattın son bağlantısının tamamlandığını ve hattın nihai işletme aşamasına geçtiğini duyurdu.

DOĞU HATTI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ PipeChina, Doğu Hattı’nın önemini vurguladı. Bu hat sayesinde Rusya’nın Sibirya’daki doğalgazının Çin’in doğusuna ulaşması sağlanacak. Yeni hattın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla yılda 38 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Bu miktar, 130 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. PROJENİN GELİŞİMİ VE AMAÇLARI Gazprom, “Sibirya’nın Gücü” boru hattını 2019’un sonunda devreye aldı ancak tam kapasiteye 2025’te ulaşılması planlanıyordu. Bu gecikmenin sebepleri arasında, Gazprom’un Sibirya’daki iki gaz sahasını geliştirmesi ve Rusya-Çin sınırından Çin’in doğu sahillerine uzanan boru hattını inşa etmesi gerekliliği yer alıyordu.

ÇİN’İN GAZ İHTİYACINDA RUSYA’NIN ROLÜ ARTIYOR “Sibirya’nın Gücü” boru hattının Çin’deki toplam uzunluğu 5 bin kilometreyi aşıyor ve bunun 3.37 bin kilometresi yeni bir hat olarak inşa edildi. Şanghay’a gaz akışının başlamasıyla, Çin’in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) bağımlılığının azalması ve Rus doğalgazına olan talebin artması bekleniyor. REKLAM “Sibirya’nın Gücü”, Rusya’nın doğudaki gaz sahalarından Çin’e doğalgaz taşımayı hedefleyen bir proje olarak 2 Aralık 2019’da gaz tedarikine başlamıştı.