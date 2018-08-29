Mesut Özil, Amine Gülşe için Arsenal'den ayrılacak

Arsenal’dan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil için İngiliz basını, futbolcunun modellik ve oyunculuk yapan nişanlısı Amine Gülşe’nin işleri nedeniyle Paris ve Milano takımlarından birini tercih edeceğini yazdı