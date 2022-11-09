11.000 çalışanını işten çıkardı 0:00 / 0:00

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Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı şirketi Meta'da beklenen işten çıkarmalar başladı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg çalışanlara yolladığı mektupta 11 bini aşkın 'yetenekli çalışana' veda edeceklerini bildirdi. Bu rakam Meta'nın toplam çalışan sayısının yüzde 13'üne denk geliyor.

Bu karar için sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu belirten Zuckerberg bu noktaya nasıl geldiklerini şu sözlerle açıkladı:

"Kovid başlangıcında dünya hızlı bir şekilde online tarafa taşındı ve e-ticaretteki yükseliş beklenenin ötesinde bir gelir artışına yol açtı. Pek çok kişi bu hızlanmanın kalıcı olduğunu ve pandemi sonrasında da devam edeceğini düşündü. Ben de böyle düşündüm. Bu sebeple yatırımlarımızı önemli ölçüde artırma kararı aldım. Maalesef olaylar beklediğim gibi gelişmedi. E-ticaretteki trendler önceki trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik düşüş, artan rekabet ve reklamlardaki gerileme gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına yol açtı. Bu konuda hata yaptım ve sorumluluğu üzerime alıyorum.

Bu yeni iklimde sermaye verimliliğimiz daha yüksek olmalı. Daha fazla kaynağımızı yapay zeka keşif motoru, reklamlarımız ve kurumsal platformumuz gibi az sayıda yüksek öncelikli alana ve uzun vadeli vizyonumuz olan metaverse alanına kaydırdık."

DÖRT AYLIK MAAŞLARI ÖDENECEK

Zuckerberg bunun yanında işten çıkartılan çalışanlara 4 aylık maaşlarını tazminat olarak vereceklerini bildirdi. Meta bunun yanında çalışanların ve ailelerinin sağlık sigortalarını 6 ay boyunca karşılamaya devam edecek.

NET KÂRI YÜZDE 52 DÜŞTÜ

Meta, son olarak ekim sonunda temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 27.7 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in üçüncü çeyreğinde 29 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bu dönemde gösterdiği düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden Meta'nın geliri, ikinci çeyrekte de yüzde 1 azalmıştı. Şirketin net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 52 azalışla 4.4 milyar dolara indi. Meta, 2021'in temmuz-eylül döneminde 9,2 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.